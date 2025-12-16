[헤럴드경제=박세정 기자] 우주항공청이 화상탐사 시대를 본격적으로 준비한다. 2035년 화상 궤도선, 2045년 탐사선을 발사한다는 청사진을 제시했다.

화성 경제기지를 완성하기 위해 우주인이 화성에서 거주할 수 있는 거주지 건설 기술도 개발에 나선다.

우주항공청은 16일 이같은 내용을 담은 ‘대한민국 화성탐사 전략’을 발표했다.

정부는 우선 화성탐사를 위한 우주수송 역량을 강화하는데 주력한다. 누리호의 성능을 확장해 심우주탐사 능력을 확보하고 본격적으로 임무다변화를 추진한다.

특히 차세대 발사체를 고도화 해 탑재 중량을 1톤에서 3톤을 개선한다. 성능이 향상된 킥스테이지를 활용해 2035년 화성 궤도선을 발사한다는 목표다.

이어 수송 탑재 성능 향상을 위해 엔진 성능을 개선하고 개량된 킥스테이지를 활용해 2045년에는 탐사선을 발사할 계획이다.

화성 궤도 투입 검증을 위한 위성 개발에도 나선다. 본격적인 탐사에 앞서 큐브위성(50kg)을 화성 궤도에 투입해 설계된 궤도 검증 등 실전에 필요한 다양한 임무기술 실증에 나설 방침이다.

지구·화성 간 광통신 핵심기술 개발에도 착수한다. 지구·화성간 거리에 따른 통신지연 등 전파 통신의 한계를 극복하고 궤도선의다양한 임무추진을 위해 광통신 기술 확보를 추진한다.

이와함께 화성 자원을 탐사, 확보, 분석 활용할 수 있는 기반을 마련하는데도 힘을 싣는다.

카메라·분광기 등 다양한 과학장비를 탑재하고 화성 표면을 이동하며 정밀 탐사 및샘플채취 등이 가능한 로버를 개발한다. 공중드론을 개발해 로버의 탐사한계(이동시간, 탐사지역 제한 등)를 보완하고 로버와 연계 탐사해 효율성과 정확성도 높일 계획이다.

더 나아가 화성 경제기지 구축을 위한 기술 확보에 나선다.

장기 유인 탐사 및 거주를 위해 필요한 거주지 건설 전주기 기술을 선제적으로 발굴하고 단계적으로 개발을 추진한다.

2035년부터는 거주 기지 후보지 조사부터 기지 설계(거주 모듈 개발 등), 시공(방사선 차폐 기술 등) 및 운영·유지 관리까지 기술 개발에 나설 계획이다.

주변 인프라를 건설을 위해 3D 프린팅 방식 등을 적용해 도로·발사장 등 구축을 위한 기술을 개발한다. 호흡·샘플리턴 등에 필요한 산소·메탄·태양광 전력 등을 대량 생산하는 기술뿐 아니라 생산한 자원을 저장‧공급하는 플랜트도 단계적 개발에 나설 방침이다.