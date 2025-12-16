면세업계 유일 ‘디지털 사이니지’ 대상…“디지털 혁신 입증”

[헤럴드경제=강승연 기자] 신세계면세점이 자체 캐릭터 IP ‘폴앤바니(paul&bani)’를 앞세운 IMC 통합캠페인으로 ‘2025 대한민국 디지털 광고 대상(KODAF 2025)’ 특별부문(디지털 사이니지) 대상을 수상했다고 16일 밝혔다.

‘대한민국 디지털 광고 대상’은 한국디지털광고협회가 주관하고, 문화체육관광부가 후원하는 국내 최대 규모의 디지털 광고 시상식이다. 올해는 약 800건 이상의 작품이 접수됐다.

신세계면세점은 지난 여름 성수기 시즌을 앞두고 명동 중심 상권 전반에서 브랜드 존재감을 강화하는 IMC(통합 마케팅 커뮤니케이션) 전략을 펼쳤다. ‘쇼핑 테마 파크(Shopping Theme Park)’를 콘셉트로 폴앤바니 세계관을 패션·뷰티·K-스타일과 결합해 하나의 테마파크처럼 구성했다.

특히 온라인(SNS)과 오프라인(명동점)의 경계를 허문 캠페인으로 높은 평가를 받았다. 명동점 외벽 초대형 미디어 전광판 신세계스퀘어의 3D 아나몰픽 영상부터 명동 일대 주요 상권으로 확산된 미디어아트형 디지털 옥외광고까지 접점을 넓혔다. 명동점 11층 휴게공간 스카이파크에는 캐릭터 조형물·포토존·이벤트 공간을 연출했다.

매출 지표 역시 성과를 입증했다. 2025년 8~9월 신세계면세점의 매출은 전월 대비 약 11.5% 증가했다. 10월 매출도 상승 흐름을 이어갔다. 스카이파크 체험존 방문객과 식품존 ‘테이스트 오브 신세계(TASTE OF SHINSEGAE)’ 매출은 캠페인 기간 각각 25% 이상 상승했다.

신세계면세점 관계자는 “이번 수상은 면세점이라는 유통 공간을 브랜드 경험 플랫폼으로 재해석한 시도가 업계에서 의미 있게 평가받은 결과”라며 ”앞으로도 디지털 크리에이티브와 IP 자산을 바탕으로, 고객이 ‘쇼핑 그 이상’을 느낄 수 있는 새로운 경험 문화를 만들겠다”고 전했다.