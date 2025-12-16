16일 국무회의 주재 ‘사회적 경제 연대’ 지원 방침 강조

[헤럴드경제=서영상 기자] 이재명 대통령은 16일 “공공 영역에서 사회적 기업에 맡기도록 권장을 넘어서 규정도 일부 만들 수 있지 않느냐”며 적극적인 ‘사회적 경제 연대’ 지원 방침을 강조했다.

특히 이 대통령은 “박근혜 전 대통령은 사회적 기업을 지정해 현금지원을 해주기도 했다”면서 “그래서 제가 당시에 ‘이재명이 종북이면, 박근혜는 고첩(고정간첩)’이라고 말해 전국적으로 유명해지기도 했다”고 언급했다.

이 대통령은 이날 오전 정부세종청사에서 열린 국무회의에서 “우리 사회의 가장 근본적인 문제는 양극화”라고 진단하며 “이를 완화하기 위해 공정하고 지속 가능한 성장으로 정책 패러다임을 과감하게 전환해야 한다”고 밝혔다.

성남시장 시절 청소대행 업체를 선정하며 겪었던 일화도 소개했다.

이 대통령은 “청소대행업의 경우 사실상 부패 구조로 돼 있다. 청소 업체가 열 몇 개가 되는데 그 대행 회사의 권리금이 20억∼30억원에 달하더라”며 성남시 청소업체를 선정할 때 기존 관행에 따르지 않고 사회적 기업과 계약했다고 설명했다.

이 대통령은 “당시에는 협동조합이 없어서, 청소노동자들이 주주인 시민 주주 기업에 위탁했다”고 소개했다.

그러면서 “당시 이명박 전 대통령이 국무회의 자리에서 제가 성남시장인 줄 모르고 성남시 사례를 칭찬했다”며 “그러더니 다음 해에는 (정부가) 입장을 바꿔 (해당 청소업체에) 민주노동당 소속이 있다면서 ‘종북의 자금줄’이라고 하더라. 제가 ‘종북 빨갱이’로 몰려 검찰 소환조사까지 받았다”고 떠올리기도 했다.

이 대통령은 이 같은 사회적 경제 활성화를 주문하면서 “(정책을 결정하고 집행할 때) 너무 천천히 해서 하는지 마는지 알 수 없게 되거나 혹은 제한된 임기 때문에 진행하다가 중단하게 되는 것 등은 바람직하지 않다”며 정책에 속도를 내달라고 주문했다.