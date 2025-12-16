굿네이버스 친선대사 최수종, 대통령실 초청돼 이재명 대통령과 악수나눈 사진 온라인서 화제

[헤럴드경제=한지숙 기자] 이재명 대통령이 16일 용산 대통령실에서 배우 최수종과 악수를 나누는 장면이 16일 온라인 상에서 화제가 되고 있다.

연예계에서 최강 동안으로 유명한 최수종이 이재명 대통령 보다 한 살 형이란 사실이 알려지면서다.

대통령실은 이날 구세군, 대한적십자사 등 기부·나눔 단체들을 초청한 자리를 마련했다. 구세군, 굿네이버스, 대한결핵협회, 대한적십자사, 사랑의열매, 세이브더칠드런 등 다양한 기부·나눔 단체 관계자들과 후원 아동 등이 참석했다.

최수종은 굿네이버스 친선 대사 자격으로 행사에 참석했다.

이재명 대통령은 최수종을 악수하며 반겼다. 무슨 인삿말이 오갔는 지는 확인되지 않았지만, 두 사람이 마주보며 환하게 웃는 모습이 취재진 카메라에 잡혔다.

최수종의 동안 외모는 단연 눈길을 끌어 비공식적인 대화에서 화제에 올랐을 수 있음을 짐작케했다.

최수종은 이 자리에서 “나눔은 거창한 것이 아니라 작은 사랑과 관심”이라며 “바쁜 국정 속에도 모든 단체를 초청해 격려해 주셔 진심으로 감사와 존경의 마음을 전한다”고 인사했다.

최수종은 1962년 12월 28일 생으로 만 62세다. 1963년생인 이재명 대통령 보다 나이가 한 살 많다. 그의 부친은 박정희 대통령 시절 청와대에서 근무했던 고위 공무원으로 알려져 있다. 최수종은 1987년 ‘사랑의 꽃피는 나무’로 연기자로 데뷔한 뒤 청춘스타로 이름을 날렸고, 중년에 이르러선 KBS 대하사극 시리즈에서 주연 역할을 단골로 맡아 ‘사극의 아이콘’이란 별칭을 얻었다.

최수종과 이 대통령이 마주한 사진을 본 누리꾼들은 “이 대통령이 고생을 많이 해 늙으셨다” “관리의 중요성” “지금부터라도 관리해야 되겠다” 등 놀랍다는 반응을 보였다.