외항강 설화 재해석해 서사로 확장 울산 남구, 1억원 시상…내년 출간

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 울산 남구(구청장 서동욱)가 ‘울산 개운포 경상좌수영성’의 국가문화유산 지정을 기념해 국내 지자체 주관 문학상 중 최고인 1억원이 시상금을 내걸어 관심을 모은 ‘외황강 역사문화권 장편소설 전국 공모전(외황강 문학상)’에서 강동수 작가의 ‘처용의 바다’가 당선됐다.

전국 등단 작가가 53편의 소설을 출품한 가운데 소설가 박덕규·은희경·김별아·정명섭, 문학평론가 조강석 교수 등 5인으로 구성된 심사위원회가 작품성과 서사 완성도, 외황강 역사 문화의 활용도 등을 기준으로 심사해 당선작 1편을 선정했다.

‘처용의 바다’는 외황강과 장생포 포구의 역사·지역정체성과 설화를 입체적으로 재해석한 작품으로 문학성과 완성도, 지역성의 균형을 갖춘 수작이라는 평가를 받았다.

강동수 작가는 수상 소감에서 “울산의 바다와 외황강의 기억, 사람들의 삶을 새롭게 그려보고 싶었다”며 “지역이 품은 이야기가 한국문학의 중요한 서사로 확장될 수 있음을 느꼈다”고 전했다.

울산 남구는 내년 상반기 중 당선작 ‘처용의 바다’를 출간하고 북콘서트, 서평대회, 문학공연을 추진하는 등 ‘외황강 문화’ 브랜드를 본격적으로 발전시켜 나갈 계획이다.