3959억원 규모… MEP 사업 참여

CJ올리브네트웍스는 전남 1호 데이터센터 ‘장성 파인데이터센터’(조감도) 구축에 참여한다고 16일 밝혔다.

장성 파인데이터센터는 총 3959억원 규모로 전라남도 장성군 남면 첨단 3구에서 26㎿급으로 조성된다. 정부의 ‘데이터센터 수도권 집중 완화 정책’ 발표 이후 민간에 의해 첫 번째로 추진되는 사업이다. 전라남도 지역의 디지털 혁신의 거점이자 AI 산업 성장을 이끌 핵심 인프라가 될 것으로 예상된다.

CJ올리브네트웍스는 성공적인 장성 파인데이터센터 구현을 위해 MEP 사업에 참여한다. MEP는 기계(Mechanical), 전력(Electrical), 수·배전(Plumbing)을 뜻하는 말로, 서버와 IT 장비가 24시간 안정적으로 작동할 수 있도록 지원하는 핵심 요소다.

유인상 CJ올리브네트웍스 대표이사는 “보유하고 있는 기술과 역량을 동원해 데이터센터의 안정화를 성공적으로 이끌고, 고객이 AI 사업을 마음껏 펼칠 수 있는 최적의 인프라 환경을 제공하겠다”라고 밝혔다.

김광우 기자