54회 국무회의 주재

[헤럴드경제=서영상 기자] 이재명 대통령은 16일 “탁월한 성과를 내는 공무원들에게 파격적인 보상이 이뤄질 수 있도록 (각 부처들은) 후속조치를 추진하라”고 지시했다.

이 대통령은 이날 세종정부청사에서 54회 국무회의를 주재하고 “공직자들의 특별한 헌신과 성과에 대한 특별한 보상을 하겠다”면서 이같이 말했다.

최근 진행되고 있는 정부부처 업무보고에서 일부 부처를 질책하는 모습이 생중계 되며 공무원들의 사기가 크게 꺾이고 있다는 지적에 대해 이 대통령이 직접 나서 신상필벌을 강조하는 것으로 보인다.

이 대통령은 이어 “공직사회 처우 개선을 위한 추가적 해법도 계속 연구·검토해주길 바란다”면서 “국민을 위한 정책을 만드는 것도, 현장에서 이걸 잘 집행하는 것도 공직자 한사람 한사람의 헌신과 열정, 책임감이 없으면 불가능하다”고 강조했다.

이 대통령은 이날 최근 심화되는 양극화와 관련해서도 언급을 이어갔다.

이 대통령은 “양극화를 해소하지는 못하더라도 완화해 나가려면 양적인 성장을 넘어서서 공정하고 지속가능한 성장으로 정책 패러다임을 과감히 전환해야 할 것”이라면서 “이를 위해 정부 정책과 함께 사회 구성원 간 연대와 협력을 촉진하는 경제생태계 구축이 무엇보다 중요하다”고 했다.

이어 “우리 기업이 돈을 벌기 위해 (사업을)하는 것이라고 생각하지만 이윤 외에 다른 유인도 얼마든지 있다”면서 “고용을 늘리는, 또는 공익을 확장하는 그런 기업활동, 경제활동도 얼마든지 있을 수 있다”고 기업들의 사회적 활동을 장려했다.

그러면서 “그런 걸 우리는 보통 사회 경제 연대, 사회적경제라고 부른다”면서 “혼자서는 빨리 갈 수 있지만, 멀리 가려면 함께 가야한다”고 했다.

아울러 “정부는 협동조합, 교육·문화예술·돌봄·의료·주거·기후·에너지 다양한 분야에 걸쳐 사회연대경제, 사회적 경제 활성화할 수 있는 방안을 충분히 연구해주길 바란다”면서 “제도도 조성해야 되고, 거버넌스 정비도 해야 되고, 정책 발굴도 해야 되고, 여러가지 일들이 필요하다. 속도 내주길 당부드린다”고 했다.