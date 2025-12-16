16년간 누적 기탁액 1억원 넘어

[헤럴드경제=박대성 기자] 지역사회 발전과 미래 인재 육성에 꾸준한 나눔을 실천해 온 주식회사 아모르 남백원 회장이 순천대학교에 발전기금 2000만 원을 쾌척했다.

남백원 회장은 오랜 기간 지역 기반 사업을 이끌며 지역 경제와 고용 창출에 이바지해 온 향토 기업인으로 순천IC(나들목) 인근에 아모르웨딩컨벤션 등을 운영하고 있다.

더불어 순천대 경영행정대학원 제9대 총동창회장, 제1기 발전후원회 사무총장, 그리고 제2기와 제3기 발전후원회 위원으로 활동하며 대학과 지역 발전을 위해 헌신해 왔다.

남 회장은 지난 2008년부터 기부를 시작해 현재까지 누적 1억 370만원을 기부하며 향토 기업인으로서 지역사회 발전에 기여하고 있다.

남 회장은 “이번 발전기금이 학생들이 더 큰 꿈을 키우는 발판이 되길 바란다. 앞으로도 지역과 대학이 함께 성장할 수 있도록 변함없이 응원하겠다”고 소회를 전했다.

이에 이병운 순천대 총장은 “오랜 세월 변함없는 나눔을 실천해 오신 남백원 회장의 뜻이 깊게 느껴진다”면서 “대학 역시 지역과 호흡하며 성장하는 진정한 글로컬 대학 모델을 완성해 나가겠다”고 감사의 뜻을 밝혔다.