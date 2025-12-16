[헤럴드경제=조용직 기자] 한국여자프로골프협회(이하 KLPGA)가 ‘2026 제18대 KLPGA 홍보모델’ 명단을 16일 발표했다.

김민솔(19·두산건설 We‘ve) 박결(29·두산건설 We’ve) 박민지(27·NH투자증권) 박현경(25·메디힐) 박혜준(22·두산건설 We‘ve) 배소현(32·메디힐) 유현조(20·삼천리) 이가영(26·NH투자증권) 이세희(28·삼천리) 이율린(23·두산건설 We’ve) 임희정(25·두산건설 We‘ve) 홍정민(23·CJ) 총 12명이다.

이들은 2026시즌 정규투어 시드권자(해외투어 및 타투어 활동 선수, 은퇴 선수 제외)를 후보로 한 온라인 투표를 통해 상위 20명을 선별해 내부 배점 기준(2025시즌 성적, 역대 기록, 온라인 팬투표 결과 등)에 따라 점수를 부여한 후 논의 및 심사를 거쳐 최종 결정됐다.

2025시즌 KLPGA 정규투어 상금왕은 홍보모델에 자동 선정됨에 따라 생애 첫 상금왕에 오른 홍정민이 홍보모델에 처음 발탁됐고, 온라인 팬투표에서 1위에 오른 임희정과 2위를 차지한 박현경은 2020년부터 7년 연속 홍보모델로 선정되며 활동을 이어가게 됐으며, 2025시즌 대상과 최저타수상을 수상한 유현조는 지난해에 이어 연속으로 홍보모델로 발탁됐다.

임기 1년의 이들 홍보모델은 KLPGA에서 주최 및 주관하는 행사인 자선골프대회, 봉사활동 등에 참석하고 2026시즌 ‘SBS와 함께하는 메디힐 드림위드버디’와 원포인트 레슨 등 대회 이벤트에도 참여할 예정이다.

KLPGA 김상열 회장은 “새롭게 선발된 홍보모델과 함께 2026년에도 다양한 활동을 하며 골프 팬들에게 더욱 재밌고 친근하게 다가갈 수 있을 것이라 기대한다”라고 덧붙였다.