골프용품 유통시장 점유율 1위 기업인 골프존커머스는 올 11월 한달간 골프존마켓 매장에서 고객들이 가장 많이 선택한 골프클럽 브랜드와 모델을 16일 발표했다.

남성용 클럽 판매 순위에서 드라이버 판매 순위는 1위 핑 G440, 2위 테일러메이드 Qi35, 3위 캘러웨이 ELYTE, 4위 타이틀리스트 GT, 5위 PXG Black Ops 순으로 집계됐다. 우드는 1위 테일러메이드 Qi35, 2위 핑 G440, 3위 캘러웨이 ELYTE, 4위 젝시오 XXIO 13, 5위 타이틀리스트 GT가 차지했다. 유틸리티는 1위 핑 G440, 2위 테일러메이드 Qi35, 3위 캘러웨이 ELYTE, 4위 젝시오 XXIO 13, 5위 스릭슨 ZXI 시리즈 순으로 조사됐다. 아이언은 1위 타이틀리스트 T-SERIES 4G, 2위 브리지스톤 V300 9, 3위 미즈노 JPX 925, 4위 테일러메이드 P8CB, 5위 미즈노 JPX S30로 집계됐다.

여성용 클럽에서 드라이버 판매 순위는 1위 젝시오 XXIO 13, 2위 테일러메이드 Qi35, 3위 캘러웨이 ELYTE, 4위 테일러메이드 24 글로리, 5위 PRGR 24 SUPER EGG 순으로 집계됐다. 우드는 1위 젝시오 XXIO 13, 2위 테일러메이드 Qi35, 3위 혼마 KIWAMI VI, 4위 테일러메이드 24 글로리, 5위 캘러웨이 ELYTE가 차지했다. 유틸리티는 1위 젝시오 XXIO 13, 2위 테일러메이드 Qi35, 3위 혼마 KIWAMI VI, 4위 테일러메이드 24 글로리, 5위 캘러웨이 ELYTE 순으로 조사됐다. 아이언은 1위 젝시오 XXIO 13, 2위 혼마 KIWAMI VI, 3위 테일러메이드 24 글로리, 4위 PRGR 23 LS, 5위 타이틀리스트 T-SERIES 4G로 집계됐다.

이외에도 골퍼들이 가장 큰 관심을 갖는 골프공 판매 순위 1위는 타이틀리스트 2025 PRO V1(V1X 포함)이 차지했으며, 2위 테일러메이드 TM 스트라이프, 3위 브리지스톤 TOUR B, 4위 캘러웨이 ERC SOFT, 5위 스릭슨 25 소프트필이었다.