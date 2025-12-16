“대통령 속하지 않은 교섭단체가 후보 추천”

[헤럴드경제=정석준 기자] 송언석 국민의힘 원내대표는 16일 “통일교 게이트 특검을 통해 진상을 명명백백히 밝혀야 한다”고 말했다.

송 원내대표는 이날 국회에서 원내대책회의를 열고 “민중기 특검의 통일교 유착사건 은폐와 아울러 인권유린 수사 실체를 밝혀야 한다”며 “이미 국힘은 두개의 특검법 준비를 마쳤다”고 밝혔다.

그는 “대통령이 속하지 않은 교섭단체가 후보자를 추천하도록하고, 임명을 이행하지 않을 경우 임명으로 간주해 특검 지연 방해를 할 수 없게 할 것”이라며 “특검에 충분한 인력과 권한을 부여하고 최대 150일을 보장하되 공소를 전제해 진실이 묻히는 일을 막겠다”고 설명했다.

국민의힘은 불법 금품 수수 의혹, 민중기 특검 조작 의혹, 한학자 로비 의혹 등을 특검에 포함하겠다는 방침이다. 송 원내대표는 “야당과 곧바로 협의에 들어가겠다”며 “긴밀한 조율을 거쳐 조만간 공식 발의하겠다”고 강조했다.

또한, 그는 “조은석 정치특검의 180일 조사가 어제 종료됐는데, 한마디로 태산명동의 서일필로 끝난 야댱탄압 정치보복 특검의 민낮을 보여줬다”며 “국민의힘을 내란정당으로 몰아가 말살하겠다는 목표에 집중했다”고 주장했다.

이어 “국민의힘을 압수수색해서 외교마찰을 일으키기도 했다”며 “민생경제를 보며 사회분열을 끝내고 국정 정상화에 나서야한다. 민주당이 2차 종합특검을 강행하겠다는데, 국정 난맥상과 명청갈등을 겪고 내년 지선에 이용하려는 술수다. 2차 특검을 중단할 것을 촉구한다”고 덧붙였다.