자동차 금융 상품개발 위한 업무협약 체결 이르면 내년 초 신한·현대차 제휴 적금 출시

[헤럴드경제=유혜림 기자] 신한은행이 현대자동차와의 협업을 강화해 제휴 적금 출시와 홍보, 자동차 금융상품 공동 개발을 추진한다고 16일 밝혔다.

신한은행은 지난 15일 서울 강남구 현대자동차 강남대로 사옥에서 현대자동차와 자동차 금융 상품 개발을 위한 업무협약을 체결했다. 협약식에는 장호식 신한은행 CIB그룹장과 김승찬 현대자동차 국내사업본부장이 참석했다.

이번 협약을 통해 양사는 ▷제휴 적금 상품 출시를 위한 공동 기획 및 개발 ▷상품 출시 후 양사 채널을 활용한 홍보 협업 ▷제휴 자동차 금융 상품의 기획·개발·홍보를 위한 협업 등 폭넓은 영역에서 시너지 창출에 나설 계획이다.

이르면 내년 초 제휴 적금 상품이 출시되며 상품 홍보도 협력해 진행할 예정이다. 신한은행은 전국적인 금융 네트워크를 기반으로 고객 접점을 확장하고 현대자동차는 폭넓은 차종 라인업과 판매채널을 바탕으로 자동차 구매 고객에게 실질적인 혜택을 제공하겠다는 방침이다.

신한은행 관계자는 “현대자동차와의 협업은 양사의 강점을 결합해 새로운 고객 가치를 창출할 수 있는 중요한 계기다”라며 “이번 협약을 계기로 앞으로도 차별화된 자동차 금융 서비스를 확대해 나가겠다”고 말했다.