향후 5년간 최대 50억 한도 내 전용 지원사업 혜택 성장 위한 맞춤형지원·종합컨설팅 등 전방위적 지원

[헤럴드경제=전현건 기자]방위사업청과 국방기술진흥연구소는 국방 첨단전략산업분야의 미래를 이끌어갈 유망 중소·벤처기업을 선정하는 방산혁신기업 100 프로젝트4기 선정서 수여식을 16일 용산 피스앤파크컨벤션에서 개최했다고 밝혔다.

방산혁신기업100은 우주, 반도체, 인공지능(AI), 로봇, 드론, 첨단센서 등 국방 첨단전략산업 분야를 중심으로 우수 중소·벤처기업을 선정해 방위산업분야를 선도하는 강소기업으로 집중 육성하는 프로젝트다. 지난 2022년부터 오는 2026년까지 총 100개 기업 선정을 목표로 하고 있다.

이번 4기 혁신기업에는 우주, 반도체, AI, 드론, 로봇 등 첨단분야에서 혁신적인 기술력과 성장 잠재력을 인정받은 21개사가 최종 선정됐다. 이로써 방산혁신기업100을 통해 4년간 총 83개사의 혁신기업을 발굴했다.

이번에 선정된 기업은 향후 5년간 기업별로 최대 50억원 한도 내에서 전용 지원사업 혜택을 받을 수 있다. 기업 성장에 필요한 맞춤형 지원과 종합 컨설팅 등 전방위적인 지원도 함께 받게 된다.

특히 선정된 기업들은 AI 기반 영상감시 기술, 고정밀 초저전력 AI 국방반도체, 군집 정보 수집을 이용한 사족보행 로봇 통솔 시스템 등 국방 분야의 기술혁신과 자립화를 가속화할 핵심 역량을 보유하고 있다.

수여식과 더불어 방사청 주관 혁신기업 소통간담회를 열고 1기부터 4기까지 선정된 모든 방산혁신기업들이 함께 모여 소통하는 특별한 자리도 마련됐다. 방사청은 혁신기업들이 현장에서 겪는 애로사항과 건의사항을 직접 청취하며 혁신기업들의 성장을 저해하는 요소를 제거하고 상생 협력 방안을 모색하는 등 발전방안을 논의했다.

이용철 방사청장은 “방산혁신기업100을 통해 선정된 기업들이 단순 기술개발을 넘어 세계 시장을 선도하는 글로벌 방산 강소기업으로 성장할 수 있도록 모든 지원을 아끼지 않겠다”며 “이날 청취한 혁신기업들의 목소리도 정책에 적극 반영해 국방 첨단전략산업이 대한민국의 새로운 성장동력이 될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.