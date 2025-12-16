‘3회→6회’ 배송 확대… 원육 신선도·고객 만족도 높여

[헤럴드경제=김진 기자] 교촌치킨을 운영하는 교촌에프앤비가 치킨 프랜차이즈 업계 최초로 ‘주 6일 배송’ 전국 유통망을 구축했다고 16일 밝혔다.

교촌의 주 6일 배송은 치킨 프랜차이즈 업계의 일반적인 배송 주기인 주 3~4회보다 한 단계 높은 수준이다. 기존 주 3회 수준이던 격일 배송을 주 6회로 확대해 원육 신선도와 가맹점 운영 효율을 끌어올렸다.

교촌은 이번 결정이 ‘품질 중심 경영’에 따른 것이라고 설명했다. 본사의 물류 비용은 늘어나지만, 최상의 원자재 품질을 확보할 수 있어서다. 가맹점의 재고 부담 완화와 결품 가능성 최소화도 기대되는 대목이다.

교촌 지난 4월 서울 수도권 가맹점을 대상으로 시범 운영을 했다. 가맹점의 반응은 긍정적이었다. 이에 전국으로 유통망을 확대했다. 현재 전국 가맹점을 대상으로 주 6일 배송 시스템을 활용해 물류 혁신 효과를 입증하고 있다.

물류의 효율성을 높이기 위해 이달 말까지 창고관리시스템(WMS)과 운송관리시스템(TMS) 도입도 마칠 계획이다. 또 주 6일 배송 운영과 물류 시스템 고도화를 통해 3PL(제3자 물류) 사업 확장과 신규 물류 네트워크 구축에도 속도를 내겠다는 구상이다.

교촌에프앤비 관계자는 “주 6일 배송은 단순히 배송 횟수를 늘린 것이 아니라, 치킨 품질을 좌우하는 물류 기준 자체를 한 단계 끌어올린 결정”이라며 “앞으로도 선진화된 물류 인프라 투자를 통해 가맹점과 상생을 강화할 것”이라고 말했다.