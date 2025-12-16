적·녹·청 LED 광원으로 색 재현력 제고 차세대 프리미엄 LCD TV 새 기준 제시 CES 혁신상 수상도

[헤럴드경제=박지영 기자] LG전자가 세계 최대 가전·IT 전시회 CES 2026에서 ‘LG 마이크로RGB 에보(evo)’를 최초로 선보인다고 16일 밝혔다. 매년 혁신적인 제품과 서비스에 수여하는 CES 혁신상을 수상하기도 했다.

LG 마이크로RGB 에보(모델명: MRGB95B)는 최신 마이크로RGB 기술과 LG 올레드만의 정밀한 광원 제어 기술을 융합, 차세대 프리미엄 LCD(액정표시장치) TV 새 기준을 제시한다.

마이크로RGB는 LCD TV의 백라이트 광원 크기를 초소형으로 줄이고, 기존 백색 LED 대신 적색(R)·녹색(G)·청색(B) LED를 광원으로 적용해 색 재현력을 높이는 기술이다.

LED 백라이트를 얼마나 정밀하게 제어하는지와 각기 다른 RGB 파장을 정확히 표현하느냐에 따라 비슷한 기술을 활용하더라도 실제 고객이 경험하는 체감 화질이 크게 달라진다.

LG전자는 13년 연속 글로벌 OLED TV 1위를 지켜온 올레드 기술력을 마이크로RGB 에보에 접목해 기존 LCD TV를 뛰어넘는 밝기와 명암, 색 표현을 구현했다는 설명이다.

자발광 화소를 픽셀 단위로 제어하는 올레드의 노하우를 바탕으로 RGB LED를 광원 단위로 독립 제어해 생생한 화질을 선사한다.

이를 위해 LG 마이크로RGB 에보에는 2026년형 올레드 TV 신제품과 동일한 듀얼 AI 엔진 기반의 3세대 알파11 AI 프로세서(α11 AI Processor 4K Gen3)가 탑재됐다.

업계 유일의 OLED 전용 AI 프로세서로, 화면 밝기와 명암을 정교하게 제어하는 ‘마이크로 디밍 울트라(Micro Dimming Ultra)’ 기술로 두 가지 AI 업스케일링을 동시에 처리하는 ‘듀얼 수퍼 업스케일링’을 통해 보다 자연스럽고 균형 잡힌 이미지를 제공한다.

색 정확도 측면에서는 압도적인 성능을 가졌다. LG 마이크로RGB 에보는 글로벌 시험·인증기관 인터텍으로부터 ‘트리플 100% 컬러 커버리지’ 인증을 획득했다. 방송 표준(BT.2020), 디지털 시네마 표준(DCI-P3), 사진·그래픽 표준(Adobe RGB)을 모두 100% 충족해 고화질 방송과 영화 감상은 물론 사진·영상 편집 등 전문 작업 환경에서도 정확한 색감을 구현한다.

AI 기반 사용자 경험도 강화됐다. AI 컨시어지, AI 서치, AI 챗봇, AI 맞춤 화면·사운드 마법사, 보이스 ID 등 LG TV의 핵심 AI 기능이 적용돼 개인 맞춤형 시청 경험을 제공한다.

LG전자의 독자 스마트TV 플랫폼 웹OS를 통해 별도 장비 없이도 아트, 게임, 영화, 쇼핑 등 다양한 콘텐츠를 즐길 수 있다.

이 제품은 CES 2026 개막에 앞서 미국 소비자기술협회(CTA)가 선정하는 CES 혁신상도 수상하며 기술력을 인정받았다.

LG전자는 자발광 화질의 LG 올레드 TV를 최상위 모델로 유지하는 동시에, 올레드 기술력을 접목한 마이크로RGB 에보를 LCD TV 최고 프리미엄 라인으로 포지셔닝해 글로벌 프리미엄 TV 시장에서의 리더십을 더욱 강화한다는 전략이다.

박형세 LG전자 MS사업본부장 사장은 “LG 마이크로RGB 에보는 세계 1위 올레드 DNA를 적용해 혁신적인 화질과 색감을 구현한 기존에 없던 프리미엄 LCD TV”라며 “글로벌 고객들에게 차원이 다른 시청경험을 선사할 것”이라고 말했다.