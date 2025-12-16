9~11월 누적 1조1천억원 환급…소비 증가액 12조원 넘어

[헤럴드경제=홍석희 기자] 중소벤처기업부는 ‘상생페이백’ 11월분 환급액 3916억원을 지난 15일 지급했다고 16일 밝혔다. 이에 따라 9월부터 11월까지 누적 지급액은 총 1조1072억원으로 집계됐다.

상생페이백은 만 19세 이상 국민을 대상으로, 지난해 월평균 카드 소비액보다 소비가 늘어난 경우 증가분의 20%를 디지털 온누리상품권으로 환급해주는 소비 진작 사업이다. 월별 최대 환급 한도는 8만3천원, 4개월 누적 최대 33만원이다.

중기부에 따르면 11월 30일까지 상생페이백을 신청한 1452만명 가운데, 11월 카드 소비액이 전년 월평균보다 증가해 실제 환급을 받은 인원은 650만명으로 전체의 44.8%에 달했다. 이들에게 지급된 환급액은 총 3916억원이며, 1인당 평균 지급액은 6만276원으로 나타났다.

앞서 9월과 10월 소비 증가분이 있었지만 신청 시점이 늦어 환급을 받지 못했던 130만명에 대해서는 726억원 규모의 페이백이 소급 지급됐다. 이를 반영한 누적 지급 실적은 9월분 3407억원(589만명), 10월분 3749억원(628만명)이다.

소비 진작 효과도 뚜렷했다. 9~11월 기간 중 상생페이백 지급 대상자 988만명(중복 제외)의 카드 소비 증가액은 전년 월평균 대비 총 12조356억원으로 집계됐다. 이는 같은 기간 지급된 페이백 금액의 약 11배에 해당하는 수준이다. 월별로는 9월 3조7823억원, 10월 3조9960억원, 11월 4조2573억원의 소비 증가가 발생했다. 다만 백화점, 대형마트, 온라인 쇼핑몰과 민생회복 소비쿠폰 사용액은 집계에서 제외됐다.

상생페이백에 대한 국민적 관심도 높았다. 9월 15일 접수 시작 이후 12월 14일까지 총 1495만명이 신청했으며, 구글코리아가 발표한 ‘2025년 올해의 검색어’ 뉴스 부문에서 2위를 기록하기도 했다.

지급된 디지털 온누리상품권은 전국 17만여 개 전통시장과 골목상권 가맹점에서 사용할 수 있다. 음식점, 카페, 빵집, 미용실, 안경점 등 생활 밀착 업종은 물론, 롯데온·우체국쇼핑·현대이지웰·땡겨요 등 온라인 전통시장관에서도 이용 가능하다.

상생페이백 신청은 12월 31일 자정까지 상생페이백 누리집에서 가능하며, 12월 소비 증가분에 대해서는 최대 3만원까지 환급받을 수 있다.

김정주 중기부 소상공인정책관은 “상생페이백에 대한 높은 참여가 소상공인과 민생경제에 실질적인 활력을 불어넣고 있다”며 “연말까지 소비 진작 효과가 이어질 수 있도록 사업 운영에 만전을 기하겠다”고 밝혔다.