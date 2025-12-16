매주 화요일 웹툰 ‘타임슬립 워크스팟’을 연재합니다. 옛 기록과 비문을 읽으며 한국 곳곳을 따라 걷는 답사형 산책 웹툰입니다.

<3> 서울 불암산 학도암 하편

안녕, 내 이름은 아영. 조선의 중전이야. 결혼 6년 만에 어렵게 얻은 첫 아이는 너무도 빨리 하늘나라로 떠나고 말았어. 아이 먼저 떠나보낸 언니들, 다들 내 마음 알지? 깊은 슬픔 끝에 나는 학도암이라는 암자에 마애부처님을 조성해 아이의 명복을 빌었어. 이름 한 자 남기지 못하고 우리 아이 다음 생에서는 아픔 없는 세상에, 부디 건강하게 태어나기를…

▷ 불암산 학도암

(서울 노원구 중계로14다길 89)

조선 후기 1624년(인조 2), 무공이 불암산의 한 암자를 현재의 자리로 옮겨 창건한 사찰이다.

▷ 불암산 마애관음보살좌상

학도암 대웅전 뒤편 암벽에 새겨진 마애보살상이다.

이 마애불은 1872년, 명성황후의 발원으로 조성된 것으로 전해진다.

각색·그림 이주 CP jusoeba@heraldcorp.com

[AI를 활용해 제작함]