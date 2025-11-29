[헤럴드경제=박종일 선임기자]오승록 노원구청장은 29일 오후 화랑대철도공원에서 ‘익스프레스 노원 by 미라쥬’ 개장식을 갖고 노원의 새로운 관광 명소 탄생을 축하했다.

‘익스프레스 노원 by 미라쥬’는 1량은 영화 세트 제작진이 특수 제작, 1량은 무궁화호 객차를 리모델링해 주방 및 운영 공간으로 구성했다. 내부는 정교한 문양과 샹들리에, 유럽풍 소품으로 꾸며져 특급열차의 화려한 감성을 그대로 담아냈다.

레스토랑에서는 ‘태릉솔밭 갈비 파스타’, ‘불암산 리조또’ 등 노원만의 특색을 담은 메뉴를 선보일 예정이며, 지역 상권 활성화와 지역 명소화를 위해 로컬 브랜드 사업자와의 협업을 통해 운영한다.

이로써 화랑대 철도공원은 공원 내 식음 편의를 강화하고 체류 시간을 확대, 온종일 머무르며 즐길 수 있는 공원으로 재탄생한다.

개장식에는 오승록 노원구청장을 비롯해 우원식 국회의장, 시·구의원, 지역주민 등 200여 명이 참석한 가운데 ▲식전공연 ▲개회 ▲경과보고 ▲감사패 수여 ▲축사 ▲개장 퍼포먼스 ▲기념촬영 ▲라운딩 순으로 진행됐다.

레스토랑은 12월 2일부터 정식 운영되며, 매주 월요일을 제외한 화요일부터 일요일까지 오전 11시부터 오후 9시까지 운영된다. 설·추석 명절 당일 휴무 외에는 공휴일에도 정상 운영될 예정이다.

오승록 노원구청장은 “그동안 화랑대철도공원 내 먹거리가 없다는 아쉬움이 컸던 만큼, 이번 시설이 이용객들의 편의를 크게 높일 것”이라며 “앞으로도 철도공원이 완성형 테마파크로 도약할 수 있도록 지속적으로 콘텐츠를 확충해 나가겠다”고 말했다.