강유정 대변인 브리핑 업무보고 준비 잘된 곳…건설교육기술원 꼽혀

[헤럴드경제=서영상 기자] 이재명 대통령이 15일 공식 방한중인 통룬 시술릿 라오스 국가주석과 정상회담을 갖고 온라인 스캠 등 초국가범죄 대응을 위한 선제적 협조체계를 구축하기로 했다.

강유정 대통령실 대변인은 이날 용산 대통령실에서 브리핑을 갖고 이같은 내용을 전했다.

강 대변인은 “양 정상은 양국 관계를 포괄적 동반자 관계로 격상시키기로 하고, 양국 간 협력을 인프라 핵심 광물, 기후변화 대응 등 더욱 폭넓고 미래 지향적인 분야로 확대해 나가기로 했다”면서 “특히 이 대통령은 온라인 스캔 범죄 등 초국가범죄 대응을 위해 한-라오스 두 나라가 긴밀히 협력해 나갈 필요성을 강조했다“고 했다.

이어 “이번 정상회담을 계기로 체결되는 형사 사법공조 조약 및 범죄인 인도 조약이 초국가범죄 대응을 위한 선제적인 협조 체계 구축에 기여할 것으로 기대했다”면서 “우리 국민 보호를 위해 주 라오스 대한민국 대사관과 라오스 공안부 간의 핫 라인을 설치하기로 했고, 양국 치안 당국 간에 논의 중인 경찰 협력 MOU도 조속히 체결하기로 했다”고 전했다.

양 정상은 핵심광물 공급망 협력, 기후변화·환경, 개발협력 분야에서도 협력을 강화해 나가기로 했다.

이와 관련해 강 대변인은 “라오스의 풍부한 천연 자원과 한국의 기술력을 바탕으로 희토류 등 핵심 광물 공급망 구축, 수자원 관리 및 기후 변화 대응 등 분야에서 호회적인 사업이 적극 추진되기를 기대한다”고 강조했다.

이날 브리핑에서는 지난주 생중계로 진행된 정부부처 업무보고 과정에서 어떤 곳이 가장 준비가 가장 잘 됐는지에 대해서도 언급됐다.

첫 번째로는 건설기술인과 기능인력 교육을 담당하는 건설교육기술원이 꼽혔다. 강 대변인은 “건설교육기술원은 연간 약 240억원에 달하는 운영비와 교육비를 정부 지원이 아닌 자체 재원으로 조달하고 있다”며 “내공과 저력을 갖춘 조직이라는 점에서 대통령이 높이 평가했다”고 전했다.

두 번째 사례로는 이른바 ‘콩 GPT’로 불린 농림축산식품부 식량정책국장이다. 이 대통령이 국민적 관심이 큰 콩과 옥수수의 유전자변형(GMO) 여부, 수입 농산물 비중 등에 대해 질문하자, 해당 국장은 정확한 수치와 근거를 들어 명쾌하게 답변했다는 것이다.

강 대변인은 “명쾌한 답변으로 먹거리에 대한 막연한 불안을 불식시켰다”며 “인공지능(AI)처럼 정확한 수치로 답하는 전문성을 통해 국민 신뢰를 높였고, 맡은 공무에 대한 높은 책임의식을 보여줬다는 평가가 있었다”고 말했다.