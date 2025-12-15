“보궐선거 출마자 한마음 선의의 경쟁”

[헤럴드경제=주소현 기자] 강득구 더불어민주당 의원(경기 안양시만안구·재선)은 15일 “새로 3명이 최고위원회 지도부로 들어가면 친명(친 이재명)-반명, 친청(친 정청래)-반청 구도가 아니라 당정청 원팀 큰 틀의 방향성에 다 동의하고 갈 수 있도록 한 틈의 간극도 만들지 말아야 한다”고 말했다.

강 의원은 이날 국회 소통관에서 최고위원 보궐선거 출마를 선언 후 기자들과 만나 “우리 당은 친명 하나다. 이번 보궐선거에 나온 분들이 한 마음으로 선의의 경쟁을 하는 것”이라며 이같이 말했다. 최근 최고위원 보궐선거 출마 선언이 이어지면서 당내 계파가 수면 위로 드러나고 있다는 주장을 반박한 것이다.

민주당은 내년 지방선거를 앞두고 최고위원직을 내려놓은 전현희·김병주·한준호 의원의 자리를 채울 최고위원 보궐선거를 내년 1월 초순에 치를 계획이다. 지금까지 유동철 부산수영지역위원장, 이건태·이성윤 의원이 차례로 최고위원 출마에 도전장을 냈다. 문정복 의원도 출마 의사를 밝히고 16일 이를 공식화할 예정이다. 문 의원과 이성윤 의원은 친청계, 강 의원과 이건태 의원, 유 위원장은 친명계로 분류된다.

강 의원은 당정 간 엇박자가 있다는 비판에 대해 “현상적으로 그런 부분이 보이지만 어떤 의도가 있지는 않다”며 “강득구의 역할이 있다고 본다. 사전에 조율하고 조정자로서 같이 논의하는 역할을 하겠다”고 말했다.

아울러 강 의원은 “언론에서 저를 친명으로 규정했다. 그러나 현 지도부도 친명”이라며 “간극이 약간 있을 수 있지만 저는 그런 것조차 이제는 없어야 한다(는 입장)”이라고 말했다.

이날 강 의원의 출마 기자회견에는 김준혁·권칠승·김문수·김우영·김태선·민병덕·박홍배·윤종군·이연희·이용우·이재강·박성준·송재봉·채현일·이정헌 의원 등이 참석했다. 윤 의원은 강 의원과 함께 정 대표가 추진했다 무산된 ‘1인1표제’에 쓴소리했던 의원이다. 채 의원은 강 의원과 마찬가지로 김민석 국무총리와 가까운 관계로 알려져 있다.