강원 홍천의 지역 인재 황의진양 모교 개교 69년만에 서울대 의대 합격 주인공

[헤럴드경제=한지숙 기자] 강원도 홍천군 홍천읍에 있는 홍천여고에서 개교 69년만에 처음으로 서울대 의예과 합격생이 나와 화제다.

이 학생은 서울대 뿐만 아니라 연세대· 고려대 의예과 수시모집 전형에도 동시에 합격했다.

15일 강원일보에 따르면, 화제의 주인공은 홍천여고 3학년생인 황의진 양이다. 황 양은 홍천에서 태어나 남산초, 홍천여중을 졸업했고, 농어촌 전형을 활용해 꿈을 이뤘다.

홍천여중 재학 시절 전교 1등을 놓친 적인 없는 황 양은 중학교 3학년 때 드라마 ‘슬기로운 의사 생활’을 보면서 의사에 매력을 느껴 진로를 구체적으로 설정했다. 특목고나 자사고에 진학하지 않고 지역 일반고를 선택한 황 양은 학교 내신에 충실했다. 그는 “내신의 시험 문제는 결국 선생님들이 내기 때문에, 수업 중 농담 하나도 놓치지 않으려고 애썼다”며 “잠도 충분히 잤고, 1~2학기 정도 선행한 내용을 수업 중 복습한다는 자세로 들었다”고 했다.

생명 과학 분야의 책을 읽는 데 그치지 않고, 향후 연구해 보고 싶은 분야를 생각해보고 기록으로 남겼다.

우수한 학업 성취에는 집 안 환경도 한 몫 거든 것으로 보인다. 황 양의 부모는 학원을 운영하며, 집을 도서관처럼 꾸며서 딸이 책과 친숙하도록 유도했다.

황 양은 “촘촘히 준비하면 설렘이 두려움을 압도한다는 문장을 떠올리며 지역의 한계는 잊고, 할 수 있는 일에만 집중했다”며 “디지털 시대에 지방 소도시에서도 꿈을 이룰 수 있다는 것을 나누고 싶다”고 말했다.