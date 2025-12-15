부산 기장역, 신해운대역, 센텀역 포함 국토부, 15일 ‘KTX-이음 운행’ 발표

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 서울에서 부산까지 한반도 내륙을 관통하는 KTX-이음 중앙선 노선에 울산 지역에서는 남창역과 북울산역, 부산 지역에서는 기장역과 신해운대역, 센텀역이 포함됐다.

국토교통부는 오는 30일 중앙선(청량리∼부전)과 동해선(강릉∼부전)에 최고 시속 260㎞의 KTX-이음 열차를 투입한다고 15일 밝혔다.

중앙선은 운행 시간이 KTX-이음 최단 시간 기준으로 과거 3시간 56분(청량리∼태화강역 3시간 12분)에서 3시간 38분(청량리∼태화강 2시간 54분)으로 단축되고, 하루 6회에서 18회로 3배 증편돼 교통 편의성이 크게 개선된다.

울산 울주군은 지난해 남창역이 중앙선 노선에 포함되지 않자 ‘KTX-이음 남창역 정차 범군민추진위원회’를 결성해 지난 1년 동안 적극적인 정차역 유치활동을 펼쳐왔다.

울주군은 이번 KTX-이음 열차의 정차역 확정으로 온산국가산업단지 내 기업의 수도권 접근성 개선과 함께 옹기마을, 남창시장, 간절곶, 진하해수욕장 등 관광지 등 관광지와 연계한 관광산업 활성화를 기대하고 있다.

특히 KTX-이음 정차 확정으로 교통 접근성이 좋아지면서 울산 남부권 일대의 도시 개발에도 탄력이 붙을 것으로 전망된다. 울산 남부권에는 내년 말까지 4500세대 1만4000여 명 규모의 공동주택이 들어설 예정이다.

KTX-이음 남창역 정차 범군민추진위원회 박순동 위원장은 “KTX-이음 남창역 정차 확정은 23만 울주군민의 염원이 반영된 결과로, 온산국가산업단지 확장 사업과 남부권 신도시 조성 사업이 탄력을 받게 돼 기쁘다”고 말했다.

윤진환 국토교통부 철도국장은 “KTX-이음 신규 투입을 통해 잠재력이 풍부한 부산·울산, 경북, 강원 지역과 수도권 간 연결이 더욱 강화될 것”이라며 “더 많은 국민이 고속철도 서비스를 누릴 수 있도록 철도망을 촘촘히 구축해 나가겠다”고 밝혔다.