코스닥 상장사 다원시스 장중 29% 폭락 이 대통령 국토부 납품 지연 사태 지적

[헤럴드경제=한지숙 기자] 코스닥 상장사 다원시스가 15일 장이 열리자마자 가격제한폭에 가깝게 밀렸다. 이재명 대통령이 다원시스 철도 차량 납품 지연 사태와 관련해 “정부 기관이 사기 당한 거 아니냐”고 강하게 지적한 영향으로 풀이된다.

한국거래소에 따르면 이날 오전 다원시스의 주가는 장 중 29%까지 밀렸다가 회복해 낮 12시 4분 현재 전 거래일 대비 현재 850원(22.49%) 2930원을 기록 중이다.

다원시스는 지난 12일 장 마감 후 시간외 거래에서도 가격제한폭까지 떨어졌다. 이는 당일 정규장 마감가인 3780원보다 9.92% 낮아진 것이다.

앞서 이 대통령은 지난 12일 국토교통부 업무보고 자리에서 다원시스가 열차 납품을 지연했음에도 계약금의 절반 이상이 이미 지급된 점을 두고 “정부기관들이 사기당한 것 같다”고 지적했다.

이 대통령은 “(다원시스는) 2022년도에 이미 납기를 어겼고 2023년에 또 어겼는데 그다음에 또 줬다는 거다. 그것도 (선입금으로) 70%씩 줘가면서. 뭔 행정을 이렇게 하느냐”고 다그쳤다.

한국철도공사는 2018년부터 지난해까지 세 차례에 걸쳐 다원시스와 ITX-마음(EMU 150) 철도차량 총 474칸을 9149억원에 구매하기로 계약했다. 이 가운데 1차 150칸, 2차 208칸 중 총 218칸의 납품이 지연되고 있다. 그러나 이후로도 다원시스는 3차 115량, 2208억원 규모의 수주를 따냈다.

이 대통령은 “국회가 난리 치니 이제서야 작업을 시작했는데 70% 선급금을 주는 규정을 바꾸라”며 “성남시에서 이미 봤던 건데 조기 집행이니 뭐니 해서 사기 치는 수단으로 악용된다. 선급금을 최대 20% 이상 넘지 못하게 하든지 하라”고 주문했다.

특히 대통령은 다원시스가 선급금으로 철도 제작 대신 본사를 짓고 있다며 조사에 나서야 한다고 지시했다.

국토부는 다원시스의 납품 지연과 관련해 수사를 의뢰할 방침으로 전해졌다.

이번 사안이 단순 헤프닝을 넘어 기업 신뢰도 하락과 추가 수주에 악영향을 줄 가능성이 제기되면서 투자 심리가 위축했다는 분석이다.