중독의 좌표를 탈출하다 경기도 마약중독치료센터 30대男 “돈 생기면 약” 의지로 끊긴 불가능 부모 권유 치료센터行 통제법 배워 국내 첫 공공 마약중독 치료센터 개소 1년반 만 회복자 꾸준히 배출 병상 확대·낮 병동 치료체계 확충

수년간 필로폰을 비롯한 각종 마약류에 중독됐다가 회복하고 있는 장발(가명·30대 남성)은 퇴원을 앞두고 단약(마약 투약을 끊음)에 대한 강한 의지를 보였다. 긴 머리를 하고 있어서 ‘장발’이란 별명으로 불린다. 그는 경기도 용인시의 경기도 마약중독 치료센터에 입원해 치료를 받아왔다.

돈 생기면 약만 했던 청년 “믿음, 배신 안해”

헤럴드경제는 지난달 14일 3개월의 입원 기간 중 마지막 달을 보내고 있는 장발을 만나 마약 치료 경과와 투약 당시 생활에 대해 들었다. 그는 필로폰을 끊으려고 혼자 노력하다가 실패를 거듭하고 입원했다.

그의 중독은 지독했다. 필로폰에 내성이 생겨서 입원 직전에는 0.1g씩 투약했다. 수사기관 기준 1회 투약량(0.03g)의 3배에 달하는 양이다.

장발은 “꼭 치료센터에서 치료받길 추천한다. 센터에서는 일단 약 생각을 안 하게 된다”며 “혼자 단약을 할 때는 어떻게 해야 할지도 몰랐다. 돈이 없어서 (어쩔 수 없이) 단약하는 수준이었다”고 말했다.

그가 처음 약을 시작한 건 20대 중반께다. 친구가 권한 대마와 합성대마를 받아 피웠다. 그러면서도 그는 일도 문제없이 해 갔다. ‘나는 마약도 통제할 수 있는 사람’이라는 착각이 번졌다.

대마에 이어서 필로폰 투약까지 나아갔다. 그때부터는 일을 이어갈 수 없었다. 하던 일을 그만두고 일용직으로 일하기 시작했다. 번 돈은 약을 하는 데 썼다. 중독이 심해지면 더 자주 약을 사야했다.

그 과정에서 2번 검거됐다. 기소유예와 벌금형을 받았다. 삶이 망가져 간다고 느끼자 장발은 약을 끊어야겠다고 결심했다. 방법은 잘 몰랐지만 6개월은 어떻게든 참았다. 이제 일을 해도 될 것 같다는 생각도 들었다.

한달짜리 합숙 알바에 들어가 300만원을 벌어 나왔다. 눈앞에 돈이 생기자 약 생각이 사무쳤다. 다시 마약에 손을 댄 그날 본가에서 가구 등 기물을 부술 정도로 심각한 모습을 보였다. 부모님에게 투약 사실이 처음 알려진 사건이기도 하다.

부모님은 그 길로 경기도 마약중독 치료센터를 알아보고 아들을 입원시켰다. 여기서 체계적으로 치료받은 장발은 이제 자신감이 생긴다고 했다.

“처음 입소했을 때는 중독 수준이 10점 만점에 10점이었어요. 집에 두고 온 마약 생각나 미칠 것 같았거든요. 이제는 3점 정도 나와요. 나를 이렇게 만든 약을 생각만 해도 거부감이 들고, 약을 안 하게끔 통제하는 방법도 익혔습니다.”

“치료자 1명 더 만드는 게 공공 병원 역할”

장발과 같은 회복자를 1명이라도 더 만들기 위해 온몸을 던진 의사도 있다. 윤영환 경기도 마약중독 치료센터 센터장이자 경기도립정신병원 원장이다.

윤 센터장은 헤럴드경제와 만나 “공공 영역 중독 치료의 가장 중요한 역할은 마약에서 회복된 사람을 한 명이라도 더 많이 만들어내는 것”이라고 소명을 밝혔다.

윤 센터장은 전무했던 국내 공공영역의 중독 치료를 개척해가는 정신건강의학 전문의다. 20년 넘게 알코올·마약 등 각종 중독 치료에 전념해 왔다. 국내 공공 영역에서 중독 치료의 길을 열어온 장본인이기도 하다.

윤 센터장이 있는 경기도 마약중독 치료센터는 지난해 6월 문을 열었다. 국내 첫 공공분야 마약 중독치료 센터기도 하다.

윤 센터장은 “경기도립정신병원이 유일하게 마약중독 치료센터를 따로 분리해서 중독 환자들만을 체계적으로 치료·교육·재활시키고 있다. 공공정책에서는 첫 사례다”라고 소개했다. 그는 “경기도 마약중독 치료센터 이전에 공공영역의 중독 치료는 전무했다”며 “그래서 저희 센터가 길을 만든다는 생각으로 공공 치료 모델을 만들었다. 그 뒤 생긴 서울시립 은평병원 등에 노하우를 전수하는 등 공공영역 치료에 일조하고 있다”고 말했다.

윤 센터장은 전문 치료시설의 필요성에 관해서도 설명했다. 그는 “마약중독자 1명을 치료하기 위해서는 알코올 중독 환자 10명 또는 일반 정신 병동의 조현병 환자 100명을 치료하는 에너지가 든다”고 중독 환자를 위한 별도의 시설 필요성을 강조했다.

마약중독 치료센터를 개소할 때의 어려움도 회상했다. 윤 센터장은 “치료센터를 연다니깐 ‘마약 좌표가 생기는 것 아니냐’며 주변 병원들마저 반대가 싶했다”며 “지역사회에 반대하는 목소리들이 어마어마했다. 중독자들이 주변에 몰리는 것 아니냐는 우려까지 들었다”고 말했다.

치료되는 환자들…병원 확충 계획도

센터는 회복자도 꾸준히 배출하고 있었다. 1년이 훨씬 넘도록 꾸준히 치료를 이어오고 회복에 성공하는 사례를 만들고 있다.

지난해 7월 3일 입원했던 30대 남성 A씨는 필로폰 및 각종 마약류를 투약해 다른 정신병원 입·퇴원을 반복했다. 마약 구입을 위한 불법 도박, 갈취 등 행동 문제까지 번졌던 심각한 경우였다. 그는 6개월 입원 기간 동안 약물 치료 재활 프로그램을 받았고 상담과 교육도 이수했다. 퇴원해서도 일주일에 한 번은 병원에 방문해 치료 관리를 받고 있다고 한다.

그러면서 병원의 역할도 강조했다. 윤 센터장은 “병원에서는 A씨가 회복할 수 있도록 치료와 재활은 물론, 대인관계까지 정리하도록 교육했다”며 ”도박하고 마약을 같이 했던 관계는 끊도록 하고 정상적인 관계만 남겨 지지 기반이 형성되도록 했다”고 전문적 치료의 필요성을 강조했다.

윤 센터장은 향후 더 많은 중독자를 치료하기 위한 시설 확충 계획도 밝혔다. 윤 센터장은 “단기 목표는 내년까지 10개의 여성병상을 최초로 열 계획”이라며 “남성 병상도 10개 병상을 추가로 확보해 총 30개의 병상을 운영할 계획”이라고 밝혔다.

이어 비입원 환자들을 위한 밀착 관리 체계인 ‘낮병동’도 만들 계획이다. 낮병동은 낮 동안 진행되는 치료 체계로 입원보다 거부감을 줄이고 외래 진료보다는 치료 강도를 높일 수 있는 치료 체계다. 그는 “2027년도 개소가 목표”라며 “외래 진료의 경우 밀착 교육이 어려운 외래 진료의 한계를 극복할 것으로 본다”고 설명했다.

마지막으로 그는 “중독자가 포기하지 않는 한 공공영역은 한 명의 회복자라도 만들기 위해 끊임없이 손을 내밀어야 한다”며 “‘마약 없는 세상’을 만드는 게 최종 목표다. 회복자를 만들어 선한 영향력이 이어질 수 있도록 하겠다”라고 했다. 이영기 기자윤영환 경기도 마약중독 치료센터 센터장은 헤럴드경제와의 인터뷰에서 “중독자가 포기하지 않는 한 공공 영역은 끊임없이 손을 내밀어야 한다”고 했다. 오른쪽은 경기도 용인 소재 경기도립정신병원 1층 마약중독 치료센터.

