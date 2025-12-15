이 대통령, 보훈부에 지시 사항 전달

[헤럴드경제=서영상 기자] 이재명 대통령이 15일 제주 4·3사건 당시 강경 진압을 주도한 인물로 알려진 고(故) 박진경 대령의 국가유공자 등록 취소를 검토하라고 지시했다.

대통령실에 따르면 이 대통령은 전날 국가보훈부에 이같은 지시 사항을 전달했다고 밝혔다.

박 대령은 1948년 5월 당시 제주에 주둔하고 있던 9연대장으로 부임해 도민에 대한 강경 진압 작전을 지휘한 인물로, 4·3단체들로부터 양민 학살 책임자라는 비판을 받아왔다.

앞서 지난 10월 서울보훈지청은 무공수훈을 근거로 박 대령의 유족이 낸 국가유공자 등록 신청을 승인했다. 지난달 4일에는 이 대통령과 권오을 보훈부 장관 직인이 찍힌 국가유공자증도 유족에 전달됐다.

이 사실이 알려지며 논란이 일자 보훈부는 입장문을 내고 “제주 4·3과 관련한 논란이 있는 사안에 대해 신중한 검토가 이뤄지지 못한 점에 대해 희생자와 유가족 그리고 제주도민께 사과드린다”고 밝혔다.

권 장관도 지난 11일 직접 제주를 찾아 “보훈부 장관으로서 희생자 유족들과 제주도민들께 정말 송구스럽다는 말씀을 드린다”고 고개를 숙였다.

당시 권 장관은 유공자 등록 취소와 관련해 “절차를 모두 검토했지만, 그것은 입법을 통해서 해결해야 할 문제”라며 “현 제도에서는 등록을 취소할 수 없는 상황”이라고 밝힌 바 있다.