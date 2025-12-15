-직통 역세권 입지에 ‘합리적 분양가’…내방객 호평 이어져

-전용 84㎡A·90㎡A 유니트 마련…특화설계 눈길

-15일(월) 청약홈에서 청약, 전국 만 19세 이상 누구나 가능

수도권 최상급지 과천의 새로운 랜드마크로 기대를 모으는 ‘해링턴 스퀘어 과천’이 15일(월) 청약을 진행한다. 한파가 몰아친 날씨에도 불구하고, ‘직통 역세권’ 입지와 시세 대비 합리적 분양가, 빼어난 상품성 그리고 전국 청약 가능이라는 이점이 부각되면서 주말 내내 방문객들의 발길이 이어졌다.

효성중공업에 따르면 해링턴 스퀘어 과천 견본주택 오픈 후 3일간 1만 여명이 다녀가며 문전성시를 이뤘다. 강추위 속에서도 견본주택 앞은 입장을 기다리는 대기줄이 늘어섰고, 견본주택 내부는 단지 모형도와 유니트를 관람하려는 인파로 북적였다. 상담석에는 분양가 및 대출 조건, 청약 자격 등을 문의하려는 대기 행렬이 이어졌으며, 스마트폰을 이용해 청약 정보를 확인하거나 현장에 비치된 자료를 꼼꼼히 챙기는 방문객들의 모습에서 청약 열기가 느껴졌다.

특히 이번 분양은 청약 통장 없이도 전국 누구나 청약이 가능한 만큼, 과천 및 수도권 거주자 뿐만 아니라 지방에서 올라온 투자자와 실수요자들의 모습도 다수 눈에 띄어 ‘전국구’ 인기를 실감케 했다.

직통 역세권(예정) 편의에 합리적 가격 갖춰 무엇보다 방문객들은 2027년 개통 예정인 4호선 과천정보타운역(예정)과 단지가 지하로 직접 연결되는 ‘직통 역세권’ 입지에 가장 큰 관심을 보였다. 횡단보도나 도로를 건너지 않고 지하철역으로 바로 이동할 수 있다는 점은 물론, GTX-C 노선(예정)과 월곶-판교선(예정), 위례-과천선(계획) 등 굵직한 교통 호재가 대기하고 있어 미래가치 상승에 대한 기대감이 높았다.

또한 인근 국평(전용 84㎡) 시세가 30억 원에 육박하는 가운데, 상대적으로 합리적인 분양가로 과천에 진입할 수 있다는 점도 시선을 사로잡았다.

서울에 거주하는 한 내방객은 “청약 통장이 없어도 되고, 거주지 제한 없이 전국에서 누구나 신청할 수 있다고 해서 아침부터 서둘러 왔다”며 “과천이라는 입지 자체가 주는 믿음에 더해 지하철역이 단지와 바로 연결된다는 점이 투자처로서 매우 매력적”이라고 말했다.

과천에 거주 중인 또 다른 방문객은 “과천 신축이나 재건축을 앞둔 단지들의 시세를 보면 진입 장벽이 너무 높은데, 이 정도 분양가면 계약금을 내고, 중도금 등을 순차적으로 시간을 두고 마련하면 되어서 가격 경쟁력이 충분해 보인다”며 “아이들이 다닐 학교도 가깝고, 유해시설 없는 쾌적한 환경이라 실거주 목적으로 청약을 넣어볼 것”이라고 전했다.

커튼월룩 외관에 멀티 발코니까지… 상품성 호평 고급스러운 상품 설계에 대한 호평도 쏟아졌다. 견본주택에는 전용면적 84㎡A와 90㎡A 타입 유니트가 마련돼 방문객들을 맞이했다. 특히 동일한 건축물 구조에서는 보기 드문 세대당 총 9~10평에 달하는 넓은 멀티 발코니 공간이 제공돼 입주자가 라이프스타일에 따라 홈카페, 정원, 취미 공간 등 다채로운 공간으로 활용할 수 있다. 또한 세대당 약 1.3대의 넉넉한 주차 공간을 제공으로 주차 공간에 대한 피로도를 줄였고, 층별 엘리베이터를 5대 이상 제공하는 점도 시선을 끈다. 여기에 일반 공동주택보다 높은 최대 2.75m 천장고(거실기준)를 적용해, 같은 면적이라도 훨씬 넓게 느껴지는 공간감을 확보했다. 외부는 세련된 커튼월룩 디자인을 외관에 적용해 과천의 스카이라인을 한 단계 격상시키는 고급스러움을 자랑한다.

견본주택을 둘러본 한 40대 방문객은 “천장이 높아서 그런지 같은 평수라도 훨씬 넓고 시원해 보였고 히든도어 등 고급스러운 마감도 눈길이 갔다”며 “특히 멀티 발코니 공간은 활용도가 무궁무진할 것 같아 기억에 남는다”고 말했다.

청약통장 無, 전국 누구나 청약… 15일(월) 접수 청약은 한국부동산원 청약홈에서 15일(월) 진행된다. 청약 신청금은 300만원이며, 청약 통장과 무관하게 현재 대한민국에 거주하는 만 19세 이상이면 누구나 전국에서 청약 가능하다. 청약신청은 1인당 1실(건) 청약이 가능(동일인이 2실(건) 이상 중복 신청하는 경우 청약신청 모두를 무효)하다. 당첨자는 한국부동산원에서 전산 추첨을 통해 타입별로 각 층, 호실을 무작위로 정한다. 이어 18일(목) 당첨자 발표, 19일(금) 당첨자 계약이 진행될 예정이다.

규제 반사이익도 기대된다. 최근 정부의 고강도 부동산 대책으로 서울 전역과 과천을 포함해 경기도 주요 지역이 조정대상지역 및 투기과열지구, 토지거래 허가구역으로 지정되면서 진입 장벽이 높아진 상황이다. 따라서 주택도시보증공사의 중도금보증을 통해 저금리로 분양가의 60% 중도금대출이 가능하며, 각종 규제에서 자유롭고, 실거주 의무도 적용 받지 않는다.

분양 관계자는 “과천지식정보타운 내에서도 직통 역세권이라는 독보적인 입지와 상품성을 갖춘 단지라 오픈 전부터 전국적으로 문의가 쇄도했다”며 “추운 날씨에도 불구하고 견본주택을 찾아주신 많은 분들이 유니트를 관람하고 높은 만족도를 보인 만큼 성공적인 청약 결과가 기대된다”고 말했다.

한편, 해링턴 스퀘어 과천은 경기 과천지식정보타운 공공주택지구 상업5블록에 들어서며, 지하 4층~지상 35층, 총 359실 규모로 조성된다. 전용면적 세부 타입별로는 ▲76㎡A 108실 ▲84㎡A 54실 ▲84㎡B 27실 ▲90㎡A 81실 ▲90㎡B 54실 ▲90㎡C 27실 ▲108~125㎡(펜트하우스) 8실이 마련되어 주거 만족도를 높인 중대형 타입 위주로 구성된다.

견본주택은 경기도 안양시 비산동(학운공원 인근)에 위치하며, 입주는 2029년 10월 예정이다.