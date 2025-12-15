5일까지 4개 브랜드 참여 ‘크리스마스 존’ 운영

[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 신세계 센텀시티가 다양한 크리스마스 아이템을 선보이며 연말 고객 발길 사로잡기에 나섰다.

크리스마스를 앞두고 소품과 선물 수요가 늘어나면서 이달 들어 백화점 내 홈데코·와인·완구 등 주요 카테고리 매출은 전년 대비 약 20% 신장세를 보이고 있다.

먼저, 홈퍼니싱 전문관에서는 오는 25일까지 4개 브랜드가 참여하는 ‘크리스마스 존’을 운영해 다채로운 시즌 소품을 선보인다. ‘세븐가드너스’는 소나무와 전나무 모양의 트리를 크기별로 판매하고, 트리 구매 고객에게는 포근한 분위기를 더해주는 ‘트리 스커트’를 증정한다. ‘마지스’와 ‘포커시스’는 오르골, 스노우볼, 미니 트리 등 아기자기한 소품을 30~40% 할인된 가격에 선보이며, ‘굿인터내셔널’은 연말 파티 분위기를 살려줄 LP와 CD를 소개해 레트로 감성을 더한다.

식품관에서도 크리스마스를 겨냥한 다양한 상품과 이벤트가 마련됐다. ‘몽슈슈’와 ‘레이어드’는 각각 오는 18일과 23일까지 크리스마스 케이크 사전 예약을 진행하며, 와인 커버 등 사은품을 한정 수량으로 증정한다.

와인하우스에서는 크리스마스 트리 모양 병 디자인과 상큼한 맛으로 선물용 인기가 높은 ‘모젤 리슬링’, ‘토카이’ 등 이색 와인을 선보인다.

부창제과는 빨간색과 초록색 슈가 글레이즈를 입힌 크리스마스 에디션 호두과자를 이달 말까지 판매하고, 구매 고객을 대상으로 추첨을 통해 30만원 이하의 선물을 증정하는 ‘소원권 이벤트’를 진행할 예정이다.

아울러 아동 전문관에서는 ‘아이큐박스’, ‘키움하우스’, ‘나비타’ 등이 ‘브리오 디럭스 기차’, ‘알파벳 붕붕카’ 등 어린이 선물용 인기 완구를 최대 20% 할인 판매하며, 피규어 증정 이벤트도 선착순으로 실시한다. 오는 21일까지는 ‘로에베 퍼퓸’ 팝업스토어를 통해 연말 선물로 제격인 향수 제품을 만나볼 수 있다.