2143억원 투입해 일자리 등 확대 자립생활, 직업·경제, 건강 등 교육

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 울산시가 장애인들이 살기 좋은 도시 건설을 위해 내년 장애인 복지정책을 대폭 강화한다.

울산시는 2026년 장애인 지원 예산을 올해 대비 10.7% 증가한 2143억원을 편성해 ▷장애인의 생활안정과 경제적 자립을 위한 일자리 확대 ▷울산장애아동지원센터 신규설치·운영 ▷장애인통합지원센터 운영 ▷1사·1시설 결연 온기나눔 민관합동 장애인복지시설 자원봉사 추진 ▷울산형 장애인 배움돌봄센터 운영 확대 사업을 추진한다고 15일 밝혔다.

장애인 생활안정을 위해 장애인 연금 및 수당 지원에 298억원을 배정, 연금 기초급여를 월 최대 43만9360원을 지급한다. 장애인 일자리 지원에도 179억원을 투입해 공공분야 일자리, 직업재활시설 일자리에 1282명의 취업을 지원한다.

‘울산장애아동지원센터’를 내년 3월 신설해 18세 미만 장애아동 및 장애위험군 아동을 대상으로 조기진단, 초기개입, 상담·교육 등 통합지원 서비스를 제공한다.

지난 5월부터 시범 운영하고 있는 울산장애인통합지원센터는 올해 ‘울산 장애인복지 통합 플랫폼’ 구축을 완료하고 내년부터 연구개발과 협력체계 정례화를 통해 울산형 장애인 복지 모형을 고도화한다.

1사·1시설 결연 민관합동 장애인복지시설 자원봉사 프로그램은 14개 장애인복지시설과 결연을 체결하고 분기별 수요일을 ‘자원봉사 날’로 지정해 정기적으로 운영한다.

또 울산이 전국 최초로 도입한 ‘울산형 장애인 배움돌봄센터’를 통해 일상·정서·사회성 지원뿐 아니라 자립생활훈련, 직업·경제 교육, 건강·안전 교육까지 통합 제공한다. 현재 3개소에서 내년 1개소를 추가해 장애인의 자립 역량을 실질적으로 높이는 기반으로 발전시켜 나간다.

울산시 관계자는 “일자리 확대와 통합지원 강화로 장애인들이 스스로 삶의 주체가 될 수 있는 환경을 만들어 가겠다”고 말했다.