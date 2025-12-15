올해 카타르서 2번째 계약 성과

[헤럴드경제=한영대 기자] 두산에너빌리티는 삼성물산과 ‘카타르 퍼실리티(Facility) E 가스복합발전소 주기기 공급 계약’을 체결했다고 15일 밝혔다. 수주 금액은 약 1300억원이다.

이 프로젝트는 카타르 수도 도하 남동쪽 약 10㎞ 지역에 총 2400㎿(메가와트) 규모의 대형 가스복합발전소를 짓는 것이다. 두산에너빌리티는 430㎿급 스팀터빈과 발전기 각 2기, 보조기기 등을 2029년까지 공급한다.

두산에너빌리티는 지난 3월 약 2900억원 규모의 피킹 유닛 프로젝트 수주에 이어 카타르에서만 두 번째 수주 성과를 이뤘다. 사우디아라비아에서는 가즐란 2 확장, 하자르 확장 등 가스복합발전소 2개 프로젝트에 총 3400억원 규모의 스팀터빈·발전기 공급하는 계약을 체결했다.

손승우 두산에너빌리티 파워서비스BG(비즈니스그룹)장은 “카타르에서의 연속 수주와 사우디 등 중동 전역에서의 공급 계약 확대를 통해 글로벌 가스복합발전 시장에서 입지를 공고히 하고 있다”며 “제품에 대한 신뢰를 바탕으로 고객 요구에 최적화된 솔루션을 제공하여 수주 경쟁력을 더욱 강화하겠다”고 말했다.