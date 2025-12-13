계엄 직전·대선 직전 수준에 크게 못 미쳐

[헤럴드경제=김해솔 기자] 장동혁 국민의힘 대표의 ‘강성 지지층 중시 행보’에 당내에서도 우려가 분출하는 가운데 장 대표 측은 ‘흐트러진 보수 세력 결집’을 우선시한다는 입장을 고수하고 있다. 그러나 주요 여론조사 결과들에 따르면 장동혁 체제 출범 이후 지금까지 보수 유권자들의 국민의힘 지지도도 비교적 낮은 수준에서 답보 중인 것으로 나타났다.

한국갤럽이 지난 9~11일 여론조사를 진행해 12일 발표한 결과를 보면 정당 지지율은 더불어민주당 40%, 국민의힘 26% 등으로 나타났다. 한국갤럽은 “8월 중순 이후 여당 지지도 40% 내외, 국민의힘 20%대 중반 구도가 이어지고 있다”고 부연했다(자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조).

지난 8월 26일 장 대표 체제가 들어서고 100일이 넘었지만 지지도 측면에서 국민의힘은 좀처럼 상승 기류를 타지 못하고 있는 것이다.

이를 두고 정치권 일각에서는 장 대표가 사실상 중도층을 외면한 것이 원인 중 하나라는 지적이 나온다. 윤석열 전 대통령 면회와 ‘우리가 황교안이다’ 발언, 12·3 비상계엄 옹호성 발언 등이 일반 국민 눈높이에 미치지 못하기에 여권 악재가 계속돼도 반사 이익을 얻지 못하고 있다는 것이다. 여기에 최근 ‘당원게시판 논란’ 재점화로 내홍 수위만 높아져 가는 모양새다. 이에 윤한홍 의원 등 옛 친윤계로 분류되는 인사들도 장 대표 행보를 공개적으로 비판하는 상황이다.

다만 장 대표 측은 모두 계획대로 되고 있다는 입장이다. 지금은 계엄과 탄핵, 대선 이후 국민의힘을 떠난 전통적인 보수 유권자들의 마음부터 돌려놓을 시간이라는 것이다. 이후 내년 6·3 지방선거 전에는 중도층까지 끌어안을 외연 확장의 복안이 있다는 것이다.

하지만 주요 여론조사 추이를 보면 현재 국민의힘은 보수 유권자들의 지지도도 좀처럼 회복하지 못하고 있다. 12일 한국갤럽에서 보수층의 국민의힘 지지율은 53%를 기록했는데, 이는 장 대표 당선 직전인 지난 8월 3주째 조사에서의 54%와 거의 같았다. 계엄 직전인 지난해 11월 4주째의 67%, 대선 직전인 지난 5월 4주째의 66%에는 한참 미치지 못하는 수준이었다.

엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치가 공동으로 진행하는 전국지표조사(NBS)에서도 경향은 유사했다. NBS 조사에서 12월 2주째 보수층의 국민의힘 지지율은 50%로 장 대표 당선 직전인 지난 8월 3주째의 49%에서 거의 제자리걸음 수준이었다. NBS 기준 계엄 직전(지난해 11월 3주째) 보수층의 국민의힘 지지율은 61%, 대선 직전의 경우는 65%로 나타났다.

한편 지난 11일 NBS 조사에서는 계엄과 탄핵 이후 각 정당의 대응을 어떻게 평가하는지도 물었는데, 민주당에 대해서는 ‘적절’ 58%-‘부적절’ 35%인 반면 국민의힘에 대해서는 적절 13%-부적절 80%로 나타났다. 보수 유권자의 국민의힘에 대한 평가도 적절 21%-부적절 73%로 상당한 차이를 보였다.

김대식 국민의힘 의원은 12일 SBS 라디오 ‘김태현의 정치쇼’에서 ‘장동혁 대표가 지금처럼 스탠스를 유지해도 내년 지방선거를 이길 수 있느냐’는 물음에 “지금 상황으로서는 우리가 만만치 않다”며 “정확한 노선 변경이 필요하다”고 말했다.

이어 김 의원은 “연말 안에 어떤 결과가 도출되지 않을까 생각한다”며 “(장 대표 입장 변화가 없으면) 상당히 혼선이 올 수 있다. 장 대표의 리더십을 저는 믿고 싶다”고 했다.