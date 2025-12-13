압구정 현대 ‘100억대 거래’ 전액현금 규제 관계없는 현금부자 그들만의 리그

[헤럴드경제=홍승희 기자] 정부가 6·27 규제와 10·15 대책으로 대출 조건을 대폭 강화한 가운데, 재건축 ‘대어’로 꼽히는 압구정 아파트에서 전액 현금 신고가가 발생한 것으로 나타났다. 사실상 고가 주택을 겨냥한 수요 억제책이 발동됐지만, 현금 부자들은 이에 전혀 영향을 받지 않고 신고가 거래를 이어가는 모습이다.

13일 법원 등기부등본에 따르면 서울 강남구 압구정동 신현대 아파트 183㎡는 지난 10월 24일 115억원(10층)에 1984년생 A씨가 매수한 것으로 확인됐다. A씨가 매수한 계약은 신현대(현대 9, 11, 12차) 단지 중 역대 최고가다. 같은 면적이 같은 달 22일 98억원(2층)에 거래된 것과 비교하면 약 이틀 만에 17억원이 뛴 셈이다.

A씨는 지난 4일 소유권이전등기를 마쳤다. 별도의 근저당권이 설정돼 있지 않아 115억원 전액 현금으로 거래한 것으로 보인다. A씨의 현재 거주지가 서울 용산구 LG한강자이 아파트로 등록돼있는 것을 감안하면, 재건축이 예정돼 있는 압구정 아파트의 미래가치를 보고 매수한 것으로 풀이된다.

특히 이번 거래는 25억원 이상 주택에 대해 주택담보대출(주담대) 총액이 2억원으로 제한된 부동산 대책 시행 이후 이뤄졌다는 점이 눈에 띈다. 앞서 정부는 10·15 대책을 통해 6억원 이상 주담대 금지는 물론이고 15억원 이상~25억원 미만 주택은 4억원, 25억원 이상은 2억원으로 주담대를 제한했다.

사실상 고가 주택을 겨냥한 규제책이었지만, 이를 비웃듯 초고가 주택에 대한 전액 현금 거래가 이뤄진 것이다. 실제 정부는 강남 압구정 아파트 가격이 천정부지로 치솟는 데 대해 문제의식을 느끼고 규제 마련에 착수한 것으로 전해졌다.

이에 아무리 강한 규제책이라도 100억원 이상의 아파트 거래는 막을 수 없을 거란 전망이 나온다. 국토교통부 실거래가 공개시스템에 따르면 매매가 100억원 이상 아파트 거래는 최근 3년 새 급증했다. 현재 기준 초고가 거래량을 살펴보면 ▷2021년 8건 ▷2022년 4건 ▷2023년 5건 ▷2024년 24건 ▷2025년 42건(미등기 거래 포함) 등으로 집계됐다.

특히 압구정 재건축이 가시화되면서 자산가들의 쏠림은 더욱 심화할 것으로 전망된다. 신현대 아파트가 포함된 압구정2구역 재건축의 경우 19만2910㎡ 부지를 대상으로 지하 5층~지상 65층 14개 동, 총 2571세대 규모의 공동주택과 부대복리시설을 조성하는 사업이다. 총 공사비만 2조7489억원에 달하는 이번 사업의 시공권은 현대건설이 가져갔다. 이번 거래는 현대건설로 시공사가 결정된 뒤 이뤄졌다.

남혁우 우리은행 부동산연구원은 “강남 3구(강남·서초·송파구)는 자금출처조사 강화와 맞물려 대출금액 감소영향으로 현재 거래 소강상태는 당분간 지속될 것으로 전망된다”면서도 “다만 원래부터 삼중규제지역이었으며, 자산가들 중심의 실수요시장이라는 점 등을 고려했을 때, 향후 시장 매수심리가 개선된다면 강남 3구가 가장 먼저 움직이는 모습을 보일 가능성도 존재한다”고 분석했다.