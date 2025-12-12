협동조합 전문인력 및 임직원 대상 공동사업 우수사례 소개 및 코칭 교육

[헤럴드경제=홍석희 기자] 중소기업중앙회는 12일 여의도 중기중앙회에서 중소기업 협동조합 전문인력 및 임직원을 대상으로 ‘중소기업협동조합 역량 강화 집합교육’을 실시했다고 밝혔다.

이번 교육은 협동조합 임직원 역량 강화를 통해 협동조합 공동사업 활성화 및 정부․지자체 지원사업 참여 기회 확대를 목적으로 마련됐다.

이날 교육에 참석한 중소기업 협동조합 임직원 50여명은 공동사업 지원사업 및 협동조합 우수사례부터 챗지피티(ChatGPT) 등 생성형 AI 도구를 활용한 보고서 작성까지 실무에 바로 적용할 수 있는 교육을 이수했다.

교육과정은 ▲공동사업 지원사업 소개 ▲정부․지자체 지원사업 선정 협동조합 우수사례 발표 ▲AI 활용 사업계획서 작성 ▲프레젠테이션 역량 강화 순으로 진행되었다.

서재윤 중기중앙회 협동조합본부장은 “디지털 전환 등 급변하는 경영환경 속에서 이번 교육은 협동조합의 경쟁력 강화 및 실질적인 성과 창출에 크게 기여할 것”이라며, “앞으로도 우수한 협동조합의 사례 및 노하우 공유를 통해 벤치마킹 기회를 제공하고, 생성형 AI를 통한 직무 생산성 향상 및 역량 강화 교육을 지속적으로 실시할 계획”이라고 말했다.