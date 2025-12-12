“일본은 미국의 위대한 동맹국…중국과도 실무적 관계 유지” 우크라 종전 논의 부진에 “트럼프, 러·우크라에 좌절감…행동 원해”

[헤럴드경제=정목희 기자] 미국 백악관은 11일(현지시간) 일본 총리의 ‘대만 유사시 개입’ 시사 발언 이후 중국과 일본 간 갈등이 고조되는 상황과 관련해, 미국은 두 나라 모두와 좋은 관계를 유지하고 있다고 밝혔다.

캐롤라인 레빗 백악관 대변인은 이날 브리핑에서 중·일 갈등에 대한 미국 정부의 입장을 묻는 질문에 “트럼프 대통령은 일본의 신임 총리와 훌륭한 관계를 갖고 있다”며 “대통령은 몇 달 전 아시아 순방 당시 총리를 만나 매우 기쁘게 생각했으며 이후로도 여러 차례 대화를 나눴다”고 말했다. 그는 “미·일 양측은 계속 협력하고 있으며 일본은 미국의 위대한 동맹국”이라고 강조했다.

레빗 대변인은 미·중 관계에 대해서도 “트럼프 대통령은 시진핑 주석과 좋은 실무적 관계를 유지하고 있으며 이는 우리나라에 이로운 일이라 믿고 있다”고 설명했다.

아울러 “트럼프 대통령은 미국이 중국과 좋은 실무적 관계를 유지하고, 동시에 우리의 매우 강력한 동맹 체제를 유지해야 한다고 보고 있다”고 덧붙였다.

미·일 동맹을 굳건하게 유지하면서도 미국의 이익 실현을 위해 중국과 실무적으로 원만한 관계를 유지하겠다는 입장을 밝힌 것이다.

이는 결국 트럼프 대통령의 ‘미국 우선주의’ 외교 기조에 따른 입장 표명으로 풀이된다. 다만, 중국이 다카이치 사나에 일본 총리의 대만 발언 이후 공해상에서 일본 자위대 전투기에 ‘레이더 조준’을 하는 등 갈등의 수위를 높이고 있는 상황에서 동맹인 일본에 힘을 실어주기보다는 절충적 입장을 택했다는 평가를 받을 것으로 보인다.

레빗 대변인은 우크라이나 전쟁 종식을 위한 미국의 중재 노력과 관련해선 “만약 평화협정에 서명할 실질적인 가능성이 생기고 이번 주말 회의에 시간을 들일 가치가 있다고 판단된다면 우리는 대표단을 파견할 것”이라고 말했다.

그러면서 “트럼프 대통령은 이 전쟁의 양측 당사자(러시아·우크라이나)에 매우 좌절감을 느끼고 있으며 회의를 위한 회의에 질려 있다”며 “대통령은 더 이상 말뿐인 논의를 원하지 않고 행동을 원한다”고 강조했다.

레빗 대변인은 건강보험료 급등 문제를 해결하기 위해 공화·민주당이 각각 낸 법안이 이날 상원에서 부결된 것과 관련, “민주당은 이 문제의 해결책을 원하는 것처럼 행동하지만 문제를 만든 장본인은 그들”이라며 과거에 민주당이 주도한 ‘오바마 케어’(ACA)가 보험 시장을 왜곡했다고 지적했다.

그는 “대통령은 의료비를 낮추는 해결책을 원한다”며 이를 위해 백악관 보건 정책팀, 공화당 의원들과 협력하고 있다고 설명했다.

레빗 대변인은 법원이 트럼프 행정부의 실수로 본국으로 추방됐다가 미국에 돌아온 뒤 재구금된 엘살바도르 국적 킬마르 아브레고 가르시아의 석방을 이날 명령한 데 대해선 “그는 불법 체류자이고 입증된 인신매매범이자 갱단의 멤버”라며 즉각 항고하겠다는 방침을 밝혔다.

한편 한·미 관세협상 설명자료(팩트시트)에 쌀·소고기 시장 개방이 포함되지 않은 것에 대한 질문에는 “한국산 소고기 또는 한국으로의 미국산 소고기 수출 관련 사안은 무역팀과 확인한 뒤 답변하겠다”고 말했다. 지난달 13일 공개된 팩트시트에는 “한국은 식품·농산물 교역에 영향을 미치는 비관세 장벽을 논의하기 위해 미국과 협력한다”는 내용이 담겼다.