LS일렉·LG이노텍·HD현대로보와 협약 AI 수출 사업 대상 맞춤형 금융 제공 등 중소·중견 협력사에도 상생형 금융 지원 내달 20조 규모 AX 특별 프로그램 공개

[헤럴드경제=김은희 기자] 한국수출입은행은 LS일렉트릭, LG이노텍, HD현대로보틱스와 ‘인공지능(AI) 산업 생태계 구축 및 수출산업화를 위한 상생협약’을 맺었다고 10일 밝혔다.

이번 협약은 정부가 추진 중인 AI 대전환에 맞춰 핵심 기업과 협력해 중소기업의 동반성장을 지원하기 위해 체결됐다.

수은은 협약을 통해 AI 기술이 접목된 ▷로봇·스마트자동화 ▷AI 반도체·센서 ▷지능형 전력·에너지설루션 등 핵심 AI 융합산업 분야의 수출 프로젝트에 맞춤형 금융을 지원할 계획이다. 특히 대기업 해외 프로젝트에 참여하는 중소·중견협력사에는 ▷수출 및 해외투자 금융 ▷연구개발(R&D) 자금 지원 ▷해외 동반진출 패키지 금융 등 상생형 금융지원 프로그램을 우선 적용할 예정이다.

수은은 향후 5년간 20조원을 지원하는 AI 산업 종합금융지원 프로그램인 ‘AX(인공지능 전환) 특별 프로그램’을 다음달 출시한다.

AX 특별프로그램은 중장기 AI 밸류체인(가치사슬) 전 분야를 대상으로 ▷특별한도 운영을 통한 파격적 금리 우대 ▷AI 등 첨단전략산업 투자 ▷AI 스타트업 지원 등을 포괄한다.

수은은 AI 산업 육성 특별위원회를 통해 다양한 금융지원 방안을 검토 중이다. 최근 직·간접 투자제약 해소를 주요 내용으로 하는 수출입은행법 개정안이 국회를 통과함에 따라 AI 산업 투자를 적극 확대해 나갈 계획이다.

황기연 수은 행장은 “AI 로봇·스마트팩토리·지능형 전력관리 등에서 세계적인 기술력을 가진 세 기업과 협력해 중소기업의 동반 성장을 지원할 것”이라며 “앞으로도 AI 기반 산업 생태계 조성과 수출 산업화를 위한 상생형 금융지원 체계를 본격적으로 추진하고 글로벌 진출을 지원하겠다”고 강조했다.