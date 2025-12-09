[헤럴드경제(부천)=이홍석 기자]부천시정연구원이 설립된다.

부천시는 행정안전부로부터 부천시정연구원 설립 허가를 받았다고 9일 밝혔다.

부천시정연구원 설립은 지방자치단체 출연 연구원의 설립 및 운영에 관한 법률 개정에 따라 기존 ‘인구 100만 이상 대도시’에 한정됐던 설립 요건이 ‘인구 50만 이상 대도시’로 완화되면서 부천시도 연구원 출범을 추진할 수 있게 됐다.

시는 내년 상반기 개원을 목표로 연구원 설립 준비에 속도를 낼 방침이다. 법인 등기 등 행정 절차를 마무리하고 초대 원장과 연구 인력을 공개 채용하며 시청 부지 내 연구원 청사도 마련할 예정이다.

부천시정연구원은 시의 미래 비전 제시, 중장기 전략 수립, 지역 현안 해결을 위한 실증적 정책연구를 수행하는 전문기관으로, 시정 전반의 정책 품질 향상과 행정혁신을 견인하는 싱크탱크 역할을 하게 된다.

조용익 부천시장은 “부천시정연구원이 전문적이고 체계적인 정책 연구기관으로 자리매김해 시의 지속가능한 발전을 이끌 수 있도록 노력하겠다”며 “연구원이 시민 삶의 질 향상과 도시의 미래 경쟁력 강화를 위한 핵심 정책 플랫폼이 되도록 할 것”이라고 말했다.