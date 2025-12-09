군사교육·연합훈련 중장기 반영…관련 부서 MOU 체결 검토 방산분야 ‘공동개발, 현지생산, 제3국 공동수출’ 협력모델 구축

[헤럴드경제=전현건 기자] 안규백 국방부장관은 9일 모하메드 무바락알 마즈루이 아랍에미리트연합국(UAE) 국방특임장관과 제11차 한-UAE 공동고위군사위원회를 개최하고 양국 국방·방위산업협력 발전방안과 지역 안보정세에 대해 논의했다.

양국 국방부는 2011년부터 장관 협의체(공동고위군사위원회)를 운용해 왔으며 이번 회담은 2023년 2월 이후 약 3년 만에 처음이다.

안 장관은 UAE와 중동 유일의 ‘특별 전략적 동반자 관계’로서, 국방·방산협력 발전이 양국관계를 견인하는 핵심적인 역할을 해왔음을 높이 평가했다.

특히 지난 11월 양국 정상회담에서 ‘100년 동행을 위한 새로운 도약’이라는 공동선언문을 기반으로 미래지향적 파트너십 구축을 위해 국방과 방산협력을 획기적으로 발전시켜 나갈 것을 강조했다.

알 마즈루이 장관은 “한-UAE 관계의 상징인 아크부대를 중심으로 양국의 국방·방산협력은 오랜기간 각별한 신뢰와 존중 속에서 흔들리지 않고 발전돼 왔다”며 “이러한 굳건한 협력체계가 앞으로도 호혜적 양국 관계에 든든한 초석이 되기를 희망한다”고 언급했다.

양국 장관은 안보환경, 국방·방산협력 주요 현안에 대해 의견을 교환하며 양국의 전략적 파트너십 강화의 중요성에 공감했다.

국방분야에서는 인적교류, 군사교육·연합훈련을 중·장기적 계획에 반영하고 화생방, 의무, 군악 등 새로운 협력의제를 발굴해 관련 부서간 업무협약(MOU) 체결을 적극 검토했다. 아울러 사이버·우주·인공지능(AI) 등 미래첨단기술 분야에서의 협력을 심화·확대하기로 했다.

방산분야의 경우 단순 수출·구매구조를 넘어 ‘공동개발, 현지생산, 제3국 공동수출’이라는 협력모델을 구축하고 중·장기 방산협력을 위한 전략적인 협력을 심화해나가기로 했다. 또 K-방산 장비에 대한 UAE 군의 독자적인 운영능력 확보를 적극적으로 지원할 예정이다.