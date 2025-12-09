[헤럴드경제=정목희 기자] 중일 갈등이 고조되는 가운데 중국이 일본에서 발생한 강진을 언급하며 일본 거주 자국민에게 각별한 안전 유의를 당부했다.

주일 중국대사관은 9일 소셜미디어 ‘위챗(WeChat)’을 통해 “일본에 거주하는 중국인은 지진 정보, 기상 경보, 재해예방 관련 안내를 면밀히 확인하고, 현지 정부가 발표하는 예방·대피 지침을 반드시 따라야 한다”고 밝혔다. 대사관은 “스스로 보호 의식을 높이고 안전 예방 조치를 강화하라”고 덧붙였다.

또 “긴급 상황이 발생할 경우 즉시 경찰에 신고하고, 대사관이나 영사관에 연락해 도움을 요청하라”고 안내했다.

이번 공지는 다카이치 사나에 일본 총리의 ‘대만 유사시 개입’ 시사 발언으로 중국과 일본의 갈등이 높아지는 상황에서 나와 주목된다.

주일 중국대사관은 지난달 15일 일본 내 치안 악화와 중국인을 겨냥한 범죄 등을 거론하며 자국민에게 치안 상황을 주시하고 안전 의식을 높여야 한다고 당부했다.

교도통신 등에 따르면 전날 오후 11시 15분께 혼슈 동북부 아오모리현 앞바다에서 규모 7.5의 강진이 발생해 30여명이 다쳤다.

이번 지진으로 사망자가 있다는 보도는 전해지지 않고 있지만, 일부 도로가 통제되고 수도 공급이 중단되면서 아오모리현과 홋카이도에서 학교 187곳이 휴교했다.