CDS 프리미엄과 환율 디커플링 CDS 프리미엄, 탄핵정국서 50선까지 급등 새정부 출범 후 연중 최저치 찍고 20bp대 계엄 이후 원/달러 환율, 1400원대에 고착 전방위 해외 투자 수요로 달러 수요 급증 정치 안정·수출 회복에도 방어효과 미미 수급 요인 영향력 증가…엔화 반등도 관건

탄핵 정국의 정점을 찍은 4월. 한국 국채의 부도 위험도를 나타내는 한국 신용부도스와프(CDS) 프리미엄은 계엄 이전이던 지난해 11월 34bp(1bp=0.01%)에서 한때 50bp선을 위협할 만큼 불안이 치솟았다. 같은 기간 원/달러 환율도 1400원선 아래로 좀처럼 내려오지 못하며 시장 전반의 긴장감을 키웠다.

CDS 프리미엄은 국채를 발행한 국가가 부도를 낼 경우 원금을 돌려받기 위한 보험료 성격의 수수료를 뜻한다. 이 수치가 높을수록 해당 국가의 신용 위험이 커졌다는 뜻으로, 글로벌 투자자들의 경계심도 그만큼 강해졌음을 의미한다. 실제로 그간 원/달러 환율이 심리적 저항선인 1400원을 넘나들 때마다 CDS 프리미엄이 동반 급등하는 흐름이 반복돼 왔다.

하지만 최근에는 이 공식이 더 이상 통하지 않는다는 지적이 나온다. 계엄·탄핵 국면에서 국내 정치 불확실성 확대로 치솟았던 한국의 CDS 프리미엄은 빠르게 안정세를 회복했지만, 환율은 여전히 1500원대에 근접하며 고공행진을 이어가고 있다. 전문가들은 “두 지표의 괴리는 그만큼 원/달러 환율이 수급 요인의 영향을 크게 받고 있다는 방증”이라고 분석했다.

정국 불안에 CDS 프리미엄·환율 동반 급등

올해 한국의 CDS 프리미엄은 4월 탄핵 정국을 정점으로 찍고 뚜렷한 하락세로 돌아섰다.

9일 금융정보업체 코스콤에 따르면, 5일 5년물 한국 CDS 프리미엄(외국환평형기금채 5년물 기준)은 22.15bp로 마감했다. 비상계엄 선포 직전인 지난해 12월 2일(33.98bp)보다도 무려 11.83bp 낮은 값이다. 계엄 이전인 작년 11월 평균치(34bp)도 크게 밑도는 수준이다.

앞서 한국 CDS 프리미엄은 비상계엄 사태와 탄핵 정국 여파로 우상향 흐름을 보였다. 월별 추이를 살펴보면, 지난 1월 36.99bp에서 2월(30.84bp), 3월(32.92bp)로 점차 안정되는 듯했지만 헌법재판소의 윤석열 전 대통령 탄핵을 선고한 4월에는 도널드 트럼프 미국 대통령이 촉발한 관세 전쟁 여파까지 겹치며 다시 36.64bp로 뛰었다. 특히 파면 결정이 내려진 4월 4일은 40.43bp로 40bp를 넘어섰고, 같은 달 7일에는 49.59bp까지 급등하며 연중 최고치를 찍었다.

한국의 CDS 프리미엄이 종가 기준 50bp에 육박한 것은 2022년 12월 5일(49.74bp) 이후 약 28개월 만이었다. 당시에는 미국 연방준비제도(Fed)의 네 차례 연속 자이언트스텝(기준금리 75bp 인상)과 레고랜드 사태로 인한 국내 채권시장 경색이 겹치며 신용 위험이 크게 확대됐던 시기다. 원/달러 환율 역시 비슷한 흐름을 보였다. 올해 1~4월까지 원/달러 환율이 1400원 아래로 내려간 날은 단 하루도 없었다.

서상영 미래에셋증권 연구원은 “과거 원/달러 환율이 1400원을 넘긴 사례는 IMF(국제통화기금) 외환위기·글로벌 금융위기·2022년의 급격한 금리 인상 국면까지 단 세 번뿐이었다”고 설명했다. 이어 “하지만 12·3 계엄 사태 이후 1400원이라는 심리적 저항선이 너무 쉽게 무너지면서 시장은 이 구간을 더 이상 공포선으로 인식하지 않게 됐다”고 말했다.

달러 오르면 CDS 프리미엄도 뛰는 공식 깨져

사실 원/달러 환율과 CDS 프리미엄은 상반기까지만 해도 거의 같은 흐름을 보였다. 원/달러 환율 역시 비상계엄 여파로 올해 초 1470원대에서 출발했지만 6~7월 새 정부 출범 이후 1350원선까지 내려오며 안정을 되찾는 듯했다. 그러나 CDS 프리미엄이 빠르게 하락한 것과 달리 환율(서울외국환중개 월 평균 매매기준율)은 9월 1392원, 10월 1423원, 11월 1458원으로 되레 상단을 높여갔다.

이는 CDS 프리미엄이 탄핵 정국을 거치며 9월 15일 17.54bp(연중 최저)까지 떨어진 흐름과도 대조적이다. 2021년 9월 기록한 역대 최저점(17.68bp)과 거의 차이가 없는 수준이다. 앞서 2007년 4월 12bp대까지 떨어진 사례도 있지만, 당시에는 거래량이 극히 적어 지표로서의 의미가 제한적이라는 것이 기획재정부의 설명이다.

한국개발연구원(KDI) 역시 지난달 발표한 ‘2025년 하반기 경제전망’에서 “불확실성이 확대되는 여건에서도 CDS 프리미엄이 낮은 수준을 유지하는 등 대외건전성은 대체로 양호하다”고 평가했다.

그런데 원화의 실질 가치는 오히려 뚝 떨어졌다. 한국은행과 국제결제은행(BIS)에 따르면, 한국의 실질실효환율 지수는 지난달 말 기준 89.09(2020년=100)로, 한 달 전보다 1.44포인트 내렸다. 이는 글로벌 금융위기 당시인 2009년 8월 말(88.88) 이후 16년 2개월 만의 최저치다.

박상현 iM증권 연구원은 “CDS 프리미엄은 국내 신용 불안이나 대외발 충격 우려가 없는 상황이라 빠르게 안정되고 있지만, 환율은 달러 강세와 수급 요인이 겹치며 두 지표 간 괴리가 커지고 있다”고 설명했다.

정국 안정도 누르는 달러 수요

그렇다면 최근 들어 환율과 CDS 프리미엄이 따로 움직이는 디커플링(탈동조화) 현상은 왜 심화되는 걸까. 전문가는 과거와 달리 외환시장의 수급 영향이 절대적으로 커지면서 두 지표의 괴리가 벌어지고 있다고 진단한다. 국내 정치 안정, 수출 회복 등 내부 요인이 환율에 거의 반영되지 못할 만큼 대외 환경과 달러 수요가 과도하게 작용하고 있다는 것이다.

자본시장연구원 분석에 따르면 경제성장률·대외부채·재정수지 등은 국채 CDS 프리미엄에 직접적인 영향을 미치는 요인으로 꼽힌다. 여기에 반도체 중심의 수출 회복세와 한·미 정상회담이 무리 없이 마무리된 점도 CDS 프리미엄 하락세에 힘을 실었다. 즉, 최근 고환율 문제는 경제지표·대외신인도가 아니라 구조적 달러 수요 증가가 핵심이라는 게 공통된 진단이다.

과거에는 원/달러 환율이 급등할 때 외국인이 대거 매도하며 이탈했지만 올해는 매수 기조를 유지하고 있다는 점도 예년과 달라진 흐름이다. 문다운 한국투자증권 연구원은 “3분기 한국 국내총생산(GDP) 서프라이즈·미국과의 금리 차 축소·반도체 수출 회복 등 펀더멘털 요인은 오히려 원화 강세를 지지하는 국면”이라며 “최근 환율 급등은 기대와 수급 요인이 결합한 쏠림 현상”이라고 설명했다.

해외투자 ‘1조달러’ 시대…외화 블랙홀

실제 해외 투자는 국내 외환시장에서 ‘블랙홀’처럼 달러 수요를 빨아들이고 있다.

해외 주식·채권 투자 규모는 이미 ‘1조달러 시대’에 진입했다. 한국은행이 지난달 발표한 ‘순대외자산 안정화 가능성 평가 및 시사점’ 이슈노트에 따르면 순대외자산은 지난해 4분기 처음으로 1조달러를 돌파했다. 또 올 상반기 기준 GDP 대비 순대외자산 비율은 55.7%로 역대 두 번째로 높다. 국가 전체에서 한 해 벌어들이는 돈의 절반이 넘는 대규모 자금이 해외에 돌고 있다는 얘기다.

환율 상승의 원인을 서학개미에게 돌릴 필요도 없다. 국민연금과 기관투자자, 개인 투자자까지 전 계층이 해외 투자를 동시에 확대하고 있기 때문이다. 한국은행의 ‘3분기(7~9월) 주요 기관투자가 외화증권 투자 동향’에 따르면 국내 주요 기관의 해외 주식·채권 투자 잔액은 9월 말 4902억1000만달러로, 전 분기 대비 246억7000만달러(5.3%) 증가하며 3분기 연속 사상 최대치를 경신했다.

국민연금은 외환시장에서도 ‘큰손’이다. 국제수지 통계 기준 올해 1~3분기 ‘일반정부’의 해외 주식 투자는 245억달러로, 전년 동기 대비 92% 급증했다. 무려 2배 가까이 불어난 셈이다. 환율 안정을 위해 기획재정부가 국민연금·한국은행·보건복지부와 함께 4자 협의체를 가동한 배경도 여기에 있다. 같은 기간 서학개미가 포함된 ‘비금융기업 등’의 해외 주식 투자는 95억6100만달러에서 166억2500만달러로 74% 늘었다.

서상영 미래에셋증권 연구원은 “해외 투자를 위해 원화를 달러로 바꾸는 규모가 커지는 과정에서 환율 변동성이 확대될 수밖에 없다”고 말했다. 이어 “국내 투자자들이 해외 주식·채권에서 이자나 배당을 꾸준히 벌어들이고 있지만, 전체 해외 투자 규모가 워낙 크다 보니 국내로 유입되는 수익보다 해외로 빠져나가는 자금이 더 큰 흐름이 지속되고 있다”고 설명했다

엔화 뛰어야 원화가 산다…韓증시 매력 회복도 필수

고환율을 떠받쳐온 해외투자 수급 구조를 완화하기 위해서는 국내 증시의 투자 매력 회복이 필수적이라는 진단이 나온다. 이에 정부는 과거 장기투자 세제 혜택을 다시 도입하는 방안을 검토 중이다. 장기 보유 주식 배당소득 과세특례, 주식형 펀드 납입액 공제 등이 대표적이다. 구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관은 최근 “과거보다 어느 정도로 인센티브를 줄 것이냐의 문제가 남아 있다”며 “세부 검토한 뒤 발표할 것”이라고 예고했다.

다만 해외투자 확대가 구조적 흐름으로 자리 잡은 만큼 단기간에 원화 가치가 크게 반등할 가능성은 낮다는 평가가 우세하다. 이에 시장의 시선은 일본의 금리 인상 신호를 향하고 있다. 한국과 일본의 경제 동조화가 심화한 상황에서 일본은행(BOJ)의 금리 정상화가 한국 외환시장에도 긍정적 영향을 줄 수 있다는 기대 때문이다. 실제로 BOJ가 이달 통화정책회의에서 금리 인상 여부를 논의하겠다고 밝히자 엔화와 원화 가치가 동시에 반등하는 흐름도 보였다.

이와 함께 외환시장은 미국 기준금리를 결정하는 이달 연방공개시장위원회(FOMC) 회의에도 촉각을 곤두세우고 있다. 금리 인하 여부뿐 아니라 연준 내부에서 감지되는 분열 신호도 시장 변동성을 키우는 요인으로 꼽힌다. 금리 인하 필요성을 강조하는 ‘친트럼프파’와 연준의 독립성을 우선시하는 ‘친파월파’가 서로 다른 기준금리·경기 전망을 내놓으며 이견을 드러내고 있다.

박상현 iM증권 연구원은 “원/달러 환율은 FOMC 결과에 따른 달러화 흐름의 영향을 크게 받을 것”이라며 “표결 결과와 점도표에서 연준 내부의 갈등 양상이 드러날 경우 달러화에는 부정적으로 작용할 수 있다. 달러화 지수도 10월 말 이후 처음으로 98대에 진입한 상태”라고 말했다. 유혜림 기자