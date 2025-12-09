제9차 한-베 무역구제협력회의·제10차 FTA 무역구제 이행위

[헤럴드경제=배문숙 기자]산업통상자원부 무역위원회가 베트남 정부에 한국산 철강 제품에 대한 반덤핑 관세 부과에 대해 신중한 검토를 요청했다.

무역위원회는 9일 베트남 다낭에서 진행된 ‘제9차 한-베트남 무역구제 협력회의’와 ‘제10차 한-베트남 자유무역협정(FTA) 무역구제위원회’에서 베트남 정부에 이같이 요청했다고 밝혔다.

전응길 무역위 무역조사실장이 우리 측 수석대표로 참석한 이번 회의는 2015년 12월에 발효한 한-베 FTA와 2018년 3월 체결한 한-베 무역구제기관 간 협력확대 업무협약(MOU)을 근거로 열렸다.

또 양국은 무역구제기관간 무역구제제도 및 조사기법 논의와 상호 무역구제 조치현안을 협의할 수 있는 협력채널를 구축해 해마다 교류해 양측의 무역구제 현안에 대한 이해를 제고하고 협력을 강화하고 있다.

이번 회의에서는 무역구제법령·정책·조직 변동사항 공유, 상호 수입규제 현황에 대한 의견 공유, 초국경보조금, 조사개시 절차 등 조사관련 기술의제 등에 대해 논의를 진행했다. 현재 각각 상대국에 대해 4건을 규제 중 이다.

베트남측이 한국산 철강 제품 4건을 규제중으로 일부 제품은 재조사 등으로 장기 조치돼 있다. 베트남의 수요산업 발전에 필수적인 고부가 제품도 포함돼 양국의 우호적 교역관계와 베트남 경제 기여도를 고려, 한국산 철강제품에 대한 반덤핑 조치의 신중한 검토를 당부했다.

또 양국은 투명·공정하게 무역구제제도를 운영하고, 우회덤핑 등 무역구제 관련 새로운 이슈에 대해서 상호 협력을 강화해 나가기로 합의했다.