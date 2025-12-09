23주차에 성인 손바닥보다 작은 크기로 태어난 이안 군···NICU에서 집중 치료 체중 한때 430g으로 줄어··· 맞춤 치료로 2.22.kg으로 회복하며 12월 퇴원예정 24시간 신생아 전문의 상주, 최신 치료 장비 등 장점

극소 저체중아 이안 군의 생후 100일 잔치에 참석한 일산차병원 의료진과 부모<일산차병원 제공>

[헤럴드경제=김태열 건강의학 선임기자] 차 의과학대학교 일산차병원(원장 송재만)은 출생 체중 570g으로 태어난 남자 아기가 100일간의 집중 치료 끝에 2.22kg으로 회복함에 따라 생후 100일 잔치를 열었다.

지난 8월 9일 임신 23주차에 570g으로 태어난 이안 군은 초극소 저체중아로, 출생 직후부터 기도삽관과 양압기에 의존해 호흡을 유지했다. 심장에 구멍이 열린 동맥관 개존증(PDA)이 지속돼 비수술적 치료를 이어갔고, 삼킴 기능이 미숙해 위관 수유에 의존했다. PDA로 인해 수유량을 늘릴 수 없어 고비가 반복됐고 체중이 한때 430g까지 감소했다.

일산차병원 신생아집중치료실(NICU) 의료진은 24시간 호흡과 순환 상태를 모니터링하며 치료 전략을 세밀하게 조정했다. 집중적인 치료와 관찰 속에 이안 군의 심잡음은 점차 감소했고, 재실시한 심장초음파 검사에서는 이전까지 닫히지 않았던 동맥관이 자연 폐쇄된 것으로 확인됐다.

이후 의료진은 호흡기 치료 조절, 단계별 영양 공급, 감염 관리 등 고위험 신생아 표준 치료 프로토콜을 적용해 이안 군의 회복을 도왔다. 그 결과 스스로 젖병을 물며 먹는 양이 증가했고, 산소 의존도도 감소해 호흡 상태가 안정적으로 개선됐다

2.22kg으로 무게가 늘어난 초극소 저체중아 이안 군

NICU 간호사들은 “아기가 힘든 상황에서도 치료에 잘 반응하며 성장하는 모습이 보였다“고 설명했다.현재 이안 군은 출생 당시보다 몸무게가 약 4배인 2.22kg으로 호전됐다. 인큐베이터에서 보온실로 옮겨졌고, 위관 영양을 위해 연결했던 튜브도 제거해 젖병 수유가 가능할 만큼 성장해 퇴원을 앞두고 있다.

일산차병원 NICU 김민희 교수는 “23주 초극소 저체중아의 생존과 건강한 성장은 고도의 전문 치료와 가족의 지지가 맞물릴 때 가능한 결과”라며 “앞으로도 어려움 속에서 태어난 아이들이 건강하게 성장할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

일산차병원 NICU는 24시간 신생아 전문의 상주 시스템과 숙련된 전담 간호진, 고도화된 인공호흡기 및 모니터링 장비를 갖춘 고위험 신생아 전문 치료센터다. 총 24개 병상(격리실 3개 포함)을 운영하며 초미숙아·저체중아·고위험 신생아를 집중 치료하고 있다. 최근에는 건강보험심사평가원의 ‘고위험 신생아 치료 적정성 평가’에서 2회 연속 1등급을 받았다.