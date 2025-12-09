8일 기념행사에 현·전직 가전사업본부장 등 참석 1975년 금성사 중앙연구소로 출범 국내 민간기업 최초 종합 연구소 세계 최초 DD모터 세탁기·스타일러 등 주역

[헤럴드경제=박지영 기자] 1975년 ‘금성사 중앙연구소’로 출범한 국내 최초 민간 종합연구소인 ‘가산 R&D 캠퍼스’가 설립 50주년을 맞았다.

LG전자는 캠퍼스 설립 50주년을 맞아 8일 서울 금천구에서 기념 행사를 개최했다고 9일 밝혔다.

‘50년의 기술과 열정, 내일을 향한 약속’을 주제로 열린 행사에는 현·전직 가전사업본부장과 연구소장 등 연구소에 기여한 인사가 다수 참석했다. 지난 50년간 함께 일궈온 성과와 역사적 의미를 되새기며, 다음 반세기 혁신을 향한 미래비전을 함께 나누는 시간을 보냈다.

LG전자 이현욱 HS연구센터장(부사장), 오세기 ES연구소장(부사장)을 비롯해 김쌍수 전 부회장, 이영하 전 사장, 신문범 전 사장, 송대현 전 사장 등 전현직 가전 사업본부장 및 연구소장들과 LG전자와 산학 협력 중인 국내 주요 대학 교수들도 함께 참석해 의미를 더했다.

‘금성사 중앙연구소’로 출범한 가산 R&D 캠퍼스는 이례적인 종합 연구 거점으로, 가전·컴퓨터 등 제품군을 모두 아우르며 신제품 개발, 품질 향상, 생산시스템 자동화 등을 전담하는 민간기업 첫 종합 연구소였다.

단층 건물에서 출발했지만 2000년대 이후 실험동, 연구동, 별관 신축을 거쳐 현재 연면적 3.5만 평, 상주 인력 1700여명 규모의 LG 가전 R&D 혁신의 중심지로 자리매김했다.

이곳에서는 ▷세계 최초 DD(Direct Drive)모터 세탁기(1998) ▷리니어 컴프레서 냉장고(2001) ▷듀얼 인버터 에어컨(2016) 등 LG 가전의 기술력을 세계에 입증한 혁신 제품들이 탄생했다.

DD모터와 리니어 컴프레서는 에너지 효율과 내구성을 끌어올려 LG 가전의 핵심 경쟁력으로 자리 잡았고, 듀얼 인버터 에어컨은 에너지 효율을 최대 40% 개선해 미국 ‘에디슨 어워드’ 최고상을 받았다.

또한 ▷의류관리기 ‘스타일러’(2011) ▷분리세탁 ‘트윈워시’(2015) ▷사용 후에도 기능이 계속 업그레이드되는 ‘UP 가전’(2022) 등 새로운 카테고리를 연 제품을 지속 선보여 왔다.

금성사 중앙연구소 시절에는 ▷전자식 금전등록기 국산화(1977) ▷전자식 한·영 타자기 ▷주문형 반도체(Custom IC) 개발 등 한국 전자 산업의 기반을 다진 연구 성과도 잇달아 나왔다. 특히 1981년 VTR 국산화는 일본 기업이 독점하던 시장에서 한국 기술력을 각인시키는 계기가 됐다.

가산 R&D 캠퍼스에서 개발된 LG 가전은 글로벌 시장에서 높은 평가를 받고 있다. 미국 ‘컨슈머리포트’가 발표한 ‘가장 신뢰할 수 있는 가전 브랜드’에서 종합가전 브랜드 기준 6년 연속 최고 순위를 기록했을 뿐 아니라 JD파워 소비자만족도 평가에서도 최다 수상했다. 북미·유럽 주요 소비자매체에서도 냉장고·세탁기·건조기 부문에서 압도적인 국가별 1위를 기록 중이다.

현재 캠퍼스는 가전뿐 아니라 미래 신기술 연구 거점으로 확장되고 있다. 모터·인버터, 미생물·위생, 선행 플랫폼 등 전문 실험실은 물론 의류과학연구소, 공기과학연구소, 소재 연구소 등을 운영하며 ▷HVAC용 다양한 컴프레서 ▷기능성 신소재 ‘유리파우더’ ▷차세대 가전 플랫폼 등 미래 제품·부품 연구를 강화하고 있다.

이현욱 LG전자 HS연구센터장(부사장)은 “지난 50년간 축적한 세계 최고 수준의 기술 역량을 바탕으로 AI홈 시대를 주도하는 전략 거점이자, 차별적 고객 가치를 제공하는 R&D 혁신 중심지로 자리할 것”이라고 말했다.