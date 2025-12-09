월드 트래블 어워즈 시상식서 선정 공항, 환승, 마일리지 등 고객 여정 전반서 호평

[헤럴드경제=서재근 기자] 아시아나항공이 소속된 스타얼라이언스가 ‘2025 월드 트래블 어워즈(WTA)’에서 ‘세계 최고의 항공 동맹’으로 선정되며, 6년 연속 수상의 영예를 안았다고 9일 밝혔다.

이번 수상은 예약 단계부터 공항, 환승, 마일리지, 멤버십에 이르기까지 고객 여정 전반에서 원활한 여행 경험을 제공하기 위한 스타얼라이언스의 지속적인 노력을 높이 평가한 결과다.

스타얼라이언스 테오 파나지오툴리아스 최고경영자는 “여행객과 업계 관계자들의 신뢰를 바탕으로 다시 한번 세계 최고의 항공 동맹에 선정되어어 매우 영광스럽게 생각한다”며 “스타얼라이언스는 언제나 고객의 여정을 더욱 편안하고 원활하게 만드는 데 주력하겠다”고 말했다.

앞서 지난 10월에는 스타얼라이언스 로스앤젤레스 공항 라운지가 월드 트래블 어워즈에서 6년 연속 ‘북미 최고의 공항 라운지’로 선정된 다 있다.

올해로 32회를 맞은 월드 트래블 어워즈는 전 세계 여행·관광·호텔·항공 업계를 아우르는 권위 있는 시상식으로, 각 부문 수상자는 전 세계 여행 업계 전문가와 일반 소비자(여행객)를 대상으로 한 투표를 종합해 선정된다.

월드 트래블 어워즈 설립자 그레이엄 E. 쿡은 “스타얼라이언스의 ‘세계 최고의 항공 동맹 2025’ 수상을 축하한다”며 “이번 수상은 끊김 없이, 세계적 수준의 여행 경험을 제공하기 위한 스타얼라이언스의 탁월한 헌신을 보여주는 결과로, 스타얼라이언스 팀의 전문성과 노력이 항공 업계의 새로운 기준을 제시하고 있다”고 평가했다.

한편, 올해 시상식에서는 스타얼라이언스 회원사들도 ‘월드 베스트 아시아 노선 항공사’와 ‘월드 베스트 유럽 노선 항공사’ 등 4개 부문에서 수상했다.