[헤럴드경제=민성기 기자] 지난 4일 수도권을 중심으로 최대 6㎝가 넘는 첫눈이 내리며 시민들이 큰 불편을 겪은 가운데, 눈길에 미끄러진 차량을 시민 4명이 맨손으로 밀어 올린 모습이 공개돼 화제가 되고 있다.

6일 각종 온라인 커뮤티와 SNS에는 지난 4일 내린 눈으로 경사로를 오르지 못해 멈춰선 차량들을 맨손으로 밀어 올린 시민 4명의 모습이 담긴 영상이 빠르게 확산됐다.

영상에는 청년들이 눈으로 주행이 지지부진한 차량을 함께 밀어 올리는 모습이 담겼다. 이들은 차가 정상 운행을 하자 조용히 제 갈길을 갔다.

영상은 서울 지하철 2호선 신림역 인근에서 촬영된 것으로 알려졌다. 이에 온라인에서 ‘신림 시민 영웅’으로 불리며 화제가 됐다.

영상을 올린 누리꾼은 이들에게 감사의 뜻으로 헬스장 반년 무제한 이용권을 선물하고 싶다며 스레드로 꼭 연락 달라고 공개글을 올렸다. 해당 계정은 신림역 인근에 위치한 헬스장의 공식 스레드다.

누리꾼들은 “꼭 찾았으면 좋겠다”, “역시 좋은 사람들은 있다. 희망은 있다”, “마음이 따뜻해진다” 등의 긍정적 반응이 이어졌다.