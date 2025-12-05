[헤럴드경제=최은지 기자] 토요일인 6일 전국이 맑은 가운데 강추위가 누그러지고 다소 포근하겠다. 낮부터 기온이 점차 올라 7일까지 평년보다 높은 기온을 보이겠다.

6일 아침 최저기온은 -8∼2도, 낮 최고기온은 4∼14도로 예보됐다. 다만 전국 내륙에서 낮과 밤의 기온 차가 15도 안팎으로 크겠다.

중부 지방과 전북 동부를 중심으로 4일 내린 눈이 쌓여 있는 가운데 낮 동안 녹은 눈이 밤사이 다시 얼어 빙판길이나 도로 살얼음이 나타나는 곳이 많겠으니 안전사고에 유의해야 한다.

오전에는 경기 북동부와 강원 북부 내륙에 비 또는 눈이 내리고 오후부터 밤사이 수도권과 충남권, 충북 북부에는 비가 내리는 곳이 있겠다.

강원 내륙·산지에는 비 또는 눈이 올 것으로 예상된다.

예상 적설량은 경기 북동부와 강원 북부 내륙 1㎝ 안팎, 강원 산지 1~3㎝다.

예상 강수량은 수도권과 강원내륙·산지 5㎜ 미만, 서해5도·충청권 1㎜ 안팎이다.

바다 물결은 동해 앞바다에서 0.5∼1.5ｍ, 서해 앞바다에서 0.5∼2.0ｍ, 남해 앞바다에서 0.5∼1.0ｍ로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내 먼바다) 파고는 동해 1.0∼2.5ｍ, 서해 0.5∼3.0ｍ, 남해 0.5∼1.5ｍ로 예상된다.

다음은 6일 지역별 날씨 전망.

[오전, 오후](최저∼최고기온) <오전, 오후 강수 확률>

▲ 서울 : [흐림, 흐리고 가끔 비] (-1∼7) <40, 60>

▲ 인천 : [흐림, 흐리고 한때 비] (1∼9) <40, 60>

▲ 수원 : [흐림, 흐리고 가끔 비] (-3∼8) <40, 60>

▲ 춘천 : [흐림, 흐리고 비/눈] (-7∼4) <40, 80>

▲ 강릉 : [흐림, 구름많음] (2∼11) <30, 20>

▲ 청주 : [구름많음, 흐림] (-3∼10) <20, 30>

▲ 대전 : [맑음, 흐리고 한때 비] (-3∼10) <10, 60>

▲ 세종 : [구름많음, 흐리고 한때 비] (-3∼9) <20, 60>

▲ 전주 : [맑음, 구름많음] (-3∼11) <10, 20>

▲ 광주 : [구름많음, 구름많음] (-2∼11) <20, 20>

▲ 대구 : [맑음, 맑음] (-3∼10) <0, 0>

▲ 부산 : [맑음, 맑음] (1∼12) <0, 0>

▲ 울산 : [맑음, 맑음] (-1∼11) <10, 0>

▲ 창원 : [맑음, 맑음] (-1∼11) <0, 0>

▲ 제주 : [구름많음, 구름많음] (5∼17) <20, 20>