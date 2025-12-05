[헤럴드경제=최은지 기자] 감사원은 5일 제1사무차장에 홍성모 사회·복지감사국장을, 제2사무차장에 이수연 심의실장을 보임했다고 밝혔다. 기획조정실장에는 이윤재 국토·환경감사국장이 임명됐다.

홍 신임 1차장은 홍보담당관, 인사혁신과장, 정보관리단장, 지방행정감사1국장, 공공기관감사국장, 산업금융감사국장 등을 역임했다. 최근에는 ‘의대 정원 증원 추진 과정에 대한 감사’를 지휘했다.

이 신임 2차장은 교육감사단, 사회복지감사단, 전략감사단, 공공기관감사국 등을 거쳐 민원조사단장, 정보관리단장, 전략감사단장, 심사관리관 등을 지냈다.

감사원은 “홍 1차장은 다양한 업무 경험을 바탕으로 어려운 감사도 매끄럽게 지휘하는 역량을 갖췄다”며 “이 2차장은 따뜻한 심성과 솔선수범하는 자세를 바탕으로 세심하게 감사를 지휘한다”고 설명했다.

이 신임 기조실장은 시설안전감사단장과 지방행정감사1국장 등을 역임했으며, 서울특별시 감사위원장을 맡은 이력도 있다. 올해 실무자협의회의 ‘간부 리더십 평가’에서 우수 관리자로 선정되기도 했다.

감사원은 “뚝심과 강단 있는 업무처리 역량이 돋보이며 평소 국민 불편 해소와 규제개혁 등에 중점을 두고 감사를 지휘해 왔다”고 설명했다.

감사원은 이번 인사에 대해 “국민의 신뢰를 회복하고 감사원에 부여된 소임을 엄정히 수행하기 위해 투철한 공직관과 사명감, 혁신 의지와 역량, 동료평가 등을 종합적으로 고려했다”고 밝혔다.