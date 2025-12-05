출생 증가·3년 연속 합계출산율 상승·인구감소율 둔화

[헤럴드경제(보성)=박대성 기자] 전남 보성군이 그간의 인구 감소세에서 반전, 30년 만의 인구 순전입 전환을 달성했다.

보성군에 따르면 11월 말 기준 행정안전부 주민등록 기준 전입자가 전출자보다 90여 명 많은 ‘순전입’으로 전환됐는데 이는 1995년 이후 30년 만의 변화다. 지난해 88명 감소한 것과도 대비된다.

군에서는 2023년 행정기구에 ‘인구정책과’를 신설한 데 이어 올해는 ‘청년활력팀’ 설치 등 조직 강화를 통해 인구 유입 정책을 펴 왔다.

이를 통해 청년 정책 확대, 주거·생활 인프라 개선, 출산·양육 지원 강화 등 다층적 인구정책을 펴 왔다.

또한 출산장려금·양육지원 확대(2023), 출생 기본수당 신설(2025), 신혼부부 이사비 지원, 신생아 출산 축하 물품 지급 등 출산·양육 지원책을 적극 장려하고 있다.

출생아 수를 보면, 2022년 81명이었으나 2023년 103명, 2024년 110명으로 2년 연속 증가세를 보였고, 올해도 같은 기간 대비 약 10% 증가하며 상승 흐름을 이어가고 있다.

합계 출산율도 2022년 0.79%에서 2023년 1.09%, 2024년 1.20%로 높아져 2024년 기준 전국 17위, 전라남도 8위를 기록했다.

이런 노력으로 인구감소율도 2023년 2%대에서 지난해 1.7%로 완화됐으며, 올해 연말에는 1% 초반대까지 누그러질 것으로 전망된다.

군에서는 아울러 청년정책을 강화하고 있는데 ▲청년 커뮤니티 활동 지원 ▲보성 청년 창업 프로젝트 ▲가업승계 지원 등을 통해 청년들의 지역 활동 참여와 경제 활동 기회를 넓히며 지속 가능한 인구 구조를 만들어 나가고 있다.

보성군 관계자는 “30년 만의 사회적 인구 증가는 보성이 사회적 인구 경쟁력을 회복하고 있다는 긍정적인 신호”라며 “군민께서 체감할 수 있는 인구정책을 지속적으로 추진해 보성에 머물고 돌아오는 환경을 만드는데 속도를 내겠다”고 말했다.