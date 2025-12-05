경찰 국수본, 5일 중간점검 결과 발표 아직 쿠팡 정보유출 연관된 피해 없어

[헤럴드경제=이용경 기자] 쿠팡 개인정보 유출 사태 이후 확산한 2차 피해 우려에 대해 경찰이 전수 조사를 실시한 결과 지금까지 관련 의심 사례는 확인되지 않은 것으로 나타났다.

경찰청 국가수사본부는 5일 오후 언론 공지를 통해 “개인정보 유출로 인한 2차 피해 우려가 확산하면서 전국의 사건 발생 현황을 매일 점검하고 있다”며 이같이 밝혔다.

경찰청에 따르면 지난 6월 24일 쿠팡 사건 발생일 전후로 전기통신금융사기 통합대응단과 사이버범죄 신고시스템에 접수된 스미싱·보이스피싱 등 사례를 비교할 때 뚜렷한 증감 추세가 보이지는 않은 것으로 나타났다.

경찰은 6월 24일부터 이달 4일까지 신고 접수된 총 2만2000여건에 대해서도 점검을 실시했다. 하지만 경찰은 “쿠팡 사건 이전부터 존재하던 범행 수법 이외에 배송지 정보, 주문 정보 등 쿠팡에서 유출된 정보 유형이 악용된 2차 피해 관련 의심 사례는 확인되지 않았다”라고 설명했다.

경찰은 숨어있는 2차 피해 가능성을 확인하기 위해 주거침입, 침입 강·절도, 스토킹 등 신고된 11만6000여건의 범죄에 대해서도 침입 방법, 정보 취득 경위 등을 기준으로 전수 조사했다. 하지만 이 과정에서도 역시 쿠팡 사건과 관련된 사례는 발견되지 않았다.

박성주 국가수사본부장은 “유출된 정보가 범죄 생태계로 스며들지 않도록 쿠팡 개인정보 유통 가능성을 자세히 확인하겠다”며 “지속해서 2차 피해 유무를 점검해 나갈 예정이다”라고 밝혔다.