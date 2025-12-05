캄보디아·태국 등 범죄단체 조직원 28명 검거 글로벌 공조작전(Breaking Chains) 첫 성과 ‘지난달 출범’ 캄보디아 코리아 전담반도 기여

[헤럴드경제=이용경 기자] 경찰청이 주도한 초국경 합동 작전을 통해 캄보디아와 태국에서 활동하던 온라인 스캠 및 보이스피싱 사기 조직원들이 대거 붙잡혔다.

경찰청은 전날 태국과 캄보디아에서 각각 진행한 첫 번째 글로벌 공조 작전 ‘브레이킹 체인스(Breaking Chains)’를 통해 스캠 조직 총책을 포함한 2개 범죄단체 조직원 28명을 검거했다고 5일 밝혔다.

한국 경찰 주도로 실시된 브레이킹 체인스(일명 사슬끊기)는 스캠 범죄를 포함한 초국가 범죄에 적극 대응하기 위해 미국·중국·일본·태국·캄보디아 등 16개국과 인터폴 등 국제기구가 참여하는 공조 작전이다. 참여국들은 이를 통해 스캠 조직범죄 정보를 공유하고 범죄자 추적·검거 작전 등을 함께 추진한다.

경찰청에 따르면 현지 시각으로 전날 오후 3시께 태국 국경 밀집 지역인 캄보디아 포이펫에서 범죄단체 총책과 조직원 등 15명이 검거됐다. 조직원만 66명에 달하는 이 단체는 여성을 매칭시켜 주겠다며 가입비 등을 속여 뺏는 수법으로 피해자 27명으로부터 총 25억8900만원을 가로챈 혐의를 받는다.

이들 단체를 검거하는 데는 지난달 출범한 캄보디아 코리아 전담반의 역할이 컸다. 전담반은 충남경찰청 형사기동대가 제공한 핵심 첩보를 토대로 현지에서 검거 작전 관련 계획을 수립하고 현지 당국의 검거에 기여했다고 한다.

태국에서도 이번 브레이킹 체인스 작전을 통해 보이스피싱 조직원이 대거 붙잡혔다. 한·태 양국 경찰은 전날 태국 방콕 내 사무실을 급습해 총 13명의 조직원을 검거했다.

이들은 태국 내 조직에서 활동하며 지난 9월부터 수사기관으로 속이고 피해자들로부터 약 1억원을 가로챈 혐의를 받는다. 특히 여성 피해자들에게 수사관 행세를 하며 구속영장 발부 관련 신체 수색을 위한 나체 영상을 요구한 혐의 등도 있다.

경찰청은 지난 10월부터 서울경찰청 금융범죄수사대와 함께 조직원들에 대한 추적 단서를 수집했고, 지난달 브레이킹 체인스 작전을 통해 태국 당국과 함께 검거 계획을 구체화했다고 한다.

이재영 경찰청 국제협력관은 “경찰이 그간 공들여 온 글로벌 국제공조 작전을 토대로 현장 수사관들과 함께 초국가 범죄에 대응한 국제공조의 우수 사례”라며 “앞으로도 코리아 전담반 등 경찰 파견 인력과 해외 법 집행 기관과의 긴밀한 협력을 통해 온라인 스캠·보이스피싱과 같은 국제 조직범죄 척결에 앞장서겠다”라고 밝혔다.