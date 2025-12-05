[헤럴드경제=강승연 기자] KT&G는 지난 3일 겨울철 취약계층을 돕는 ‘상상나눔 ON-情 건강 차 세트 기부 봉사활동’을 펼쳤다고 밝혔다.

봉사에는 KT&G 임직원과 상상플래닛 입주 청년 창업가 등 약 40명이 참여했다. 서울 성수동 KT&G 상상플래닛 1층 커넥트 홀에서 나눔 활동을 펼쳤다.

봉사자들은 직접 손질한 과일로 수제청을 만들고, 기부 세트를 포장했다. 수제청과 액상비타민 등으로 구성된 ‘건강 차 세트’는 겨울철 증가하는 감기·폐렴 위험에 대비해 준비했다. 완성된 350세트는 성동구 취약계층 노인 가구에 전달됐다.

KT&G는 매년 연말 소외계층을 지원하기 위해 사회공헌 프로그램인 ‘KT&G 상상나눔 ON-情’을 운영하고 있다. 올해도 본사·영업기관·제조공장이 참여해 김장김치 나눔, 월동용품 및 생계비 지원, 주거환경 개선 등 다양한 지원 활동을 진행하고 있다.

활동에는 KT&G 임직원들이 자발적 성금으로 모은 ‘상상펀드’가 활용된다. ‘상상펀드’는 2011년 출범한 KT&G의 사회공헌기금으로 임직원들이 매월 급여의 일정 금액을 자발적으로 기부하면 회사가 동일한 금액을 더하는 ‘매칭 그랜트(Matching Grant)’ 형태로 조성된다.

심영아 KT&G ESG경영실장은 “앞으로도 지역사회와 상생을 위한 나눔 활동을 지속하겠다”고 말했다.