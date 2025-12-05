2022년 출시 이후 누적 환전금액 5.4조 해외 체크카드 점유율 34개월 연속 1위 함영주 회장 “그룹 지원 아끼지 않을 것”

[헤럴드경제=김은희 기자] 하나금융그룹은 해외여행 대표 플랫폼인 트래블로그 서비스 가입자가 1000만명을 돌파했다고 5일 밝혔다.

트래블로그는 하나은행과 하나카드, 하나금융 통합 애플리케이션(앱)인 하나머니가 디지털 역량을 집대성한 서비스로 2022년 출시됐다. 하나머니 앱에서 24시간 365일 58종 통화를 무료로 환전할 수 있고 해외 결제·이용 수수료 없이 전 세계 어디서나 이용할 수 있다.

트래블로그 출시로 ▷무료 환전(환율우대100%) ▷해외 결제·이용 수수료 면제 ▷해외 현금자동입출금기(ATM) 인출 수수료 면제 등이 시장에 표준으로 정착시켰다고 하나금융은 강조했다.

트래블로그의 환전금액은 지난 4일 누적 5조4000억원을 넘기며 국내 금융권 환전 플랫폼 중 최다 금액을 기록했다. 해외 체크카드 시장점유율(M/S)은 34개월 연속 1위를 달성 중이다. 지금까지 트래블로그 서비스를 통해 손님이 아낀 비용은 총 3362억원 수준이다.

트래블로그는 국내 5대 금융사 중 처음으로 글로벌 결제 네트워크 브랜드인 마스터·비자·유니온페이와 제휴된 트래블로그 카드를 출시했으며 혁신금융서비스 지정을 받아 통화별 한도를 200만원에서 300만원으로 확대하고 외화 무료송금 서비스를 실시하고 있다.

함영주 하나금융 회장은 이날 그룹 임직원과 함께한 트래블로그 1000만 돌파 축하 자리에서 1000만번째 손님을 초청해 감사의 선물로 여행지원금 200만 하나머니를 증정했다.

함 회장은 “트래블로그의 핵심 콘텐츠는 환전(하나은행)과 결제(하나카드)로 하나금융이 가장 잘할 수 있는 영역”이라며 “앞으로도 차별화된 가치와 최고의 손님 경험으로 대한민국 5000만의 트래블로그가 될 때까지 그룹의 역량과 지원을 아끼지 않겠다”고 전했다.